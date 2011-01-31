"سخنرانی پادشاه" همه جوایز را درو می کند

به گزارش مهر از ورایتی هفدهمین دوره مراسم جایزه سالانه انجمن بازیگران سینمای آمریکا دیشب برگزار شد و کالین فرث جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای بازی در " سخنرانی پادشاه" به دست آورد.



رقبای کالین فرث در این رشته عبارت بودند از : جف بریجز برای فیلم " شهامت واقعی" ، رابرت دووال برای " آرام بگیر"، جسی آیزنبرگ برای "شبکه اجتماعی" و جیمز فرانکو برای " 127 ساعت".



علاوه بر این جایزه بهترین گروه بازیگری نیز به بازیگران فیلم "سخنرانی پادشاه" شامل کالین فرث ، جفری راش و هلنا بونهام کارتر اهدا شد.رقبای این فیلم در رشته بهترین گروه بازیگری را گروه‌های بازیگری فیلم‌های " حال بچه‌ها خوب است"(آنت بنینگ ، جولین مور ، مارک روفالو ) ، " مشتزن" ( کریستین بیل ، ملیسا لئو و...) ،‌" قوی سیاه" ( ناتالی پورتمن ، ونسان کسل و...) و " شبکه اجتماعی" تشکیل می‌دادند.



جایزه بهترین گروه بازیگری در 15 سال گذشته تنها هفت بار به فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم اهدا شده است.سال گذشته این جایزه به گروه بازیگری فیلم " لعنتی های بی آبرو" رسید در حالی که " جعبه درد" اسکار بهترین فیلم را به‌دست آورد.

ناتالی پورتمن برای بازی در فیلم " قوی سیاه" جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را از آن خود کرد.رقبای او برای دریافت این جایزه عبارت بودند از : آنت بنینگ برای " حال بچه ها خوب است" ، نیکول کیدمن برای " حفره خرگوش" ، جنیفر لارنس برای " استخوان زمستان" و هیلاری سوانک برای " اعتبار" .



فیلم " مشتزن " از جمله دیگر فیلم‌های موفق مراسم بود که دو جایزه دریافت کرد.کریستین بیل برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم به ملیسا لئو رسید. کریستین بیل برای دریافت این جایزه رقبایی چون جان هاوکس برای " استخوان زمستان" ، جرمی رنر برای " شهر" ، مارک روفالو برای " حال بچه ها خوب است" و جفری راش برای " سخنرانی پادشاه" بودند. ملیسل لئو نیز با ایمی آدامز و هلنا بونهام کارتر برای "سخنرانی پادشاه" ، میلا کونیس برای " قوی سیاه" و هیلی استاینفلد برای " شهامت واقعی" رقابت داشت.