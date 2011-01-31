زنان نوغانی؛ تعزیه خوانان 1200 ساله امام رئوف

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در حوالی مضجع شریف، محله ای است که زنان آن اولین عزاداران تربت پاک آقا امام هشتم (ع) بوده اند.

نوغان، محله ای به قدمت تاریخ در دل توس و مجاورت سناباد کهن، قطعه ای از مشهد مقدس که با نام امام رئوف گره خورده است، محله ای با مردمان خونگرم و صمیمی و عاشق اهل بیت.

در بیش از هزاره ای بعد از آن غروب حزن انگیز که سلاله پاک رسول خدا به زهر مامون عباسی، تا عرش خدا عروج کرد، نوغان همواره نوحه خوان حزن این شهادت غریبانه است.

در اولین لحظات آن هنگامه غمبار، زنان نوغان اولین کسانی بودند که مویه کنان در جوار پیکر پاک فرزند فاطمه حاضر شدند و پرپر شدن لاله باغ مصطفی (ص) را به مادرش زهرا (س) تسلیت گفتند.

محله نوغان با نام امام رضا (ع) قوام و دوام گرفت

از آن روز به بعد نوغان با نام امام رضا (ع) قوام و دوام گرفت، مادران نام شهید خفته در توس را بر فرزندانشان نهادند، همه شدند رضا و علیرضا و بیشتر غلامرضا، زنان نوغان، مردانشان را به ساختن فضایی محصور برای قبر فرزند موسی بن جعفر (ص) تشویق کردند و سال های سال مریدانش در همین محله خادمی زائران اندک آقا را میزبانی کردند.

عزاداری زنان نوغانی

در نوغان مشهد که گام برداری، به راحتی مساجدی را می بینی که سیاهپوش ابدی آقا است، مساجدی بنام امام رضا (ع) و هیئت های آل طاها و مرتضوی و ... که همه افتخار بهره مندی از عباراتی منتسب به مولا را زینت رفتار مذهبی خود کرده اند.

و امروز زنان نوغان با آمدن سی صفر گر می گیرند، شیون می کنند، اشک می ریزند، خون می گریند در رثای مظلومیت، شهیدی که امیرمهربانی بود و توسط شقی ترین مردم، فرسنگ ها دوراز وطن، به شهادت رسید.

شام غریبان امام رضا (ع) در غروب سی ام صفر، حزن سنگین مشهد را رقم می زند و زنان نوغان در دسته های متشکل به سنت 12 قرن عزاداری، پای در حریم عشق می گذارند.

مراسم ویژه عزاداری زنان نوغان، رسم دلنشینی است که به دل های بی قرار آتش می زند و بی اختیار اشک ها را جاری و قلوب محزون را مهیای مرثیه سرایی عارفانه می کند.

کوچه های قدیمی نوغان با کتیبه های سیاه پوشیده شده است

زنان نوغان روزهای آخر صفر، سفره های نذری خود را پهن می کنند و کوچه های قدیمی و تو در توی این محله قدیمی را با کتیبه های سیاه می پوشانند، بوی گلاب و سپند، خرما و حلوا و آش نذری در فضا می پیچد عزاداری پرشور و هق هق زنان نوغان، جلوه ای از ارادت ناب بانوان مومن ایران زمین به مساحت قدسی خاندان عصمت و طهارت است که در سالروز شهادت ثامن الائمه (ع) در جوار بارگاه ملکوتی آن امام همام تبلور می یابد.

عزاداری زنان نوغانی

آنچه به عنوان نمادی از عزاداری های جاودانه برای امام هشتم (ع) توسط زنان نوغان انجام می شود، ترکیدن بغض های هزار ساله شیعه است که در اندوه شهادت مظلومانه پیشوایان خویش، تلنبار شده و اینک سر باز کرده است.

اما آنچه هست، غصه ای قدیمی است که هر صفر سر باز می کند و بال کبوترهای حرم را در فراق آقا و مولایشان می سوزاند.

ستاد سوگواره زنان نوغان نهادی است که در سالهای اخیر، حرکت خود جوش بانوان محزون نوغان را ضابطه مند کرده است.

دفاع زنان از حریم ولایت و امامت

هادی حیدری فرد، عضو شورای هیئت های مذهبی مشهد و از دست اندرکاران این ستاد به خبرنگار مهر می گوید: تا پنج سال پیش صبح روز شهادت امام رضا (ع) با حرکت نمادین تشییع آقا امام هشتم، مراسم عزاداری از مسجد الرضا نوغان آغاز و بسوی حرم مطهر، ادامه می یافت.

عزاداری زنان نوغانی

وی می افزاید: در این مراسم سنتی، بانوان این محله در فضایی معنوی و سرشار از شور رضوی، به عزاداری و ماتم می پرداختند.

وی یادآور می شود: در سال های اخیر روش عزاداری به سوی سوگواری با انتقال پیام فرهنگی سوق یافته است به همین دلیل در سال های اخیر، صبح شهادت بانوان نوغان با تجمع در مسجد الرضا که مکان مذهبی پر قدمت این منطقه است بسوی حرم مطهر حرکت می کنند.

حیدری فرد خاطر نشان کرد: امسال نیز همزمان با روز شهادت، زنان نوغان با هدف حمایت از ولایت و حجاب و عفاف رهسپار خانه دوست می شوند، تا شهادت مولا را به فرزند برومندش امام جواد (ع) تسلیت بگویند.

وی با تاکید بر لزوم حفظ آیین سنتی عزاداری می گوید: حفظ روش های قدیمی می تواند، بر حزن فضای عزاداری بیفزاید.

زنان نوغان از مهریه خود گذشتند

مریم نوراللهیان، مسئول برگزاری سوگواره زنان نوغان در این رابطه به خبرنگار مهر در مشهد گفت: از 1200 سال پیش که شهادت حضرت رضا (ع) اتفاق افتاد زنان محله نوغان همچنان رسالت تاریخی خود در حفظ حریم ولایت را حفظ کرده اند.

عزاداری زنان نوغانی

وی که پدرش عضو هیئت امنای مسجد امام رضا (ع) نوغان است، خاطرنشان کرد: چهار سال است سوگواره زنان نوغان با برنامه های متنوعی همراه است، به گونه ای که از ساعت 8 صبح، برنامه ی ویژه شهادت آغاز و با حرکت زنان عزادار به سوی حرم رضوی، پایان می پذیرد.

وی درباره برنامه های امسال گفت: برنامه های زنان عزادار روز شهادت امام رضا (ع) از ساعت 8 صبح با تلاوت قرآن توسط کانون گلشن جعفری، آغاز و با اجرای نمایشنامه ای در خصوص مراسم نقش تاریخی زنان نوغان، اجرای دکلمه، سرود، روضه خوانی دسته جمعی و سخنان پیشکسوتان و پیر غلامان عزادار، ادامه خواهد یافت.

این عضو شورای هیئت مذهبی خواهران خراسان رضوی همچنین گفت: پیشاپیش هیات عزاداری، زنان با نصب شاخه های گل و پرچم های سوگواری بر روی چادرهایشان، ناله کنان به سمت حرم رضوی، روان خواهند شد و با دادن شعارهایی پیوند خود را با حریم امامت و ولایت فریاد خواهند کشید.

نورالهیان گفت: امسال مراسم تشییع جنازه نمادین برگزار نخواهد شد چرا که معتقدیم کار زنان محله نوغان تنها تشییع جنازه آقا نبوده، بلکه بخاطر خنثی کردن توطئه مامون حتی از جان و مال و ارثیه خود گذشتند تا به دفاع از امامت و ولایت بپردازند.

وی گفت: زنان نوغان پس از شهادت آن امام همام شجاعانه از غربت تشییع جلوگیری کردند و اکنون نیز از زنان میهن اسلامی می خواهیم حرکت معنی دار این زنان را تداوم بخشند.

وی گفت: قرار است این مراسم در سراسر جهان پخش شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی هم در زمینه مبارزات زنان نوغان به خبرنگار مهر گفت: پیشینه بانوان دین باور و ولایت مدار مشهدی که مورد عنایت قرآن و عترتند همان زنان نوغان هستند که برای مشایعت پیکر امام هشتم مهریه های خودشان را بخشیدند.

عفت شریعتی کوهبنانی افزود: زنان فرهیخته مشهدی که برای پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکردند و نام خودشان را در تاریخ سلحشوری و دین مداران این سرزمین رقم زدند امروز هم باید با کار و همت مضاعف زمینه تکامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه را برای ظهور انسان کامل امام عصر فراهم کنند .

وی افزود: وظیفه بزرگی بر عهده زنان این شهر است و آن این است که عملکردشان باید همواره در سمت وسوی مستحبات بوده و عفاف و حجاب را که توصیه شهیدان و تابلو معنویت بانوان است رعایت کنند .

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گزارش: امیرعلی ابراهیمی