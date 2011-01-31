دزدان دریایی سومالی دستگیر شده وارد مالزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار، این هفت تن در عملیات نیروی دریایی مالزی در 21 ژانویه برای نجات کشتی تانکر مواد شیمیایی مالزیایی ربوده شده توسط دزدان دریایی سومالی دستگیر شده اند.

دستگیر شدگان پس از ورود به بندر کلانگ تحت حفاظت نیروهای امنیتی به ایستگاه پلیس انتقال یافتند.



در عملیات نجات نیروی دریایی مالزی 23 خدمه کشتی پس از درگیری مسلحانه با دزدان دریایی در سلامت کامل نجات یافتند.

هفته گذشته در اقدامی مشابه کره جنوبی پنج تن از دزدان دریایی دستگیر شده را برای محاکمه و مجازات به کره جنوبی بازگرداند.

دزدان دریایی سومالی در سالهای اخیر با ربودن کشتی ها، میلیونها دلار درآمد کسب کرده اند.

بنا بر اعلام اتحادیه اروپا، دزدان دریایی تا کنون حداقل 25 کشتی و بیش از 600 تن را گروگان گرفته اند.



