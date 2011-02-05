محمد زارعپور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر کسب 16 مدال طلا، نقره و برنز توسط نمایندگان ایران در پروتور جهانی عراق را نوید بخش در پیش بودن روزهایی خوب برای آنها عنوان کرد و اظهار داشت: این الزام برای فدراسیون تنیس روی میز وجود دارد که برنامههای منسجمتری را برای ردههای سنی پایه دنبال کند.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه توجه ویژه فدراسیون بر روی رده سنی پایه است، ادامه داد: از این پس روی این بخش سرمایه گذاری بیشتری صورت خواهد گرفت. بر این اساس از بودجهای که برای سال آینده در اختیارمان قرار میگیرد بخش قابل توجهی را به بازیکنان رده پایه در هر دو پسران و دختران اختصاص خواهیم داد.
وی تاکید کرد که پس از اعلام بودجه سال 1390 و تا پیش از پایان سال جاری میزان بودجه تخصیص داده شده به ردههای سنی پایه اعلام خواهد شد.
زارعپور از فراخوان عمومی به منظور استعدادیابی خبر داد و گفت: این برنامه اوایل سال آینده انجام خواهد شد تا طی آن بازیکنان مستعد پسران و دختران شناسایی شده و تحت پوشش فدراسیون درآیند. بخشی از فعالیتها و بودجه فدراسیون تنیس روی میز صرف برنامههای آمادهسازی بازیکنان مستعد خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری اردوی تیم ملی در جزیره کیش به منظور حضور در پرتورهای جهانی قطر و امارات خاطرنشان کرد: "ریچارد پرازه" جهت هدایت ملیپوشان در این اردوی تمرینی که از 13 بهمنماه آغاز میشود به ایران میآید.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه تیم ملی بانوان هم به پروتورهای جهانی قطر و امارات اعزام خواهد شد، اظهارداشت: این دو رویداد آخرین مسابقاتی است که نمایندگان ایران طی سال جاری در آن شرکت میکنند. پس از آن پینگپنگبازان باید مهیای حضور در مسابقات سال آینده شوند که رقابتهای جهانی مهمترین آنهاست.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پروتور جهانی قطر طی روزهای 20 تا 24 بهمنماه برگزار میشود. رقابتهای امارات نیز از 26 بهمنماه آغاز شده و تا 30 بهمنماه ادامه خواهد داشت.
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