محمد زارع‌پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر کسب 16 مدال طلا، نقره و برنز توسط نمایندگان ایران در پروتور جهانی عراق را نوید بخش در پیش بودن روزهایی خوب برای آنها عنوان کرد و اظهار داشت: این الزام برای فدراسیون تنیس روی میز وجود دارد که برنامه‌های منسجم‏تری را برای رده‎های سنی پایه دنبال کند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه توجه ویژه فدراسیون بر روی رده سنی پایه است، ادامه داد: از این پس روی این بخش سرمایه گذاری بیشتری صورت خواهد گرفت. بر این اساس از بودجه‎ای که برای سال آینده در اختیارمان قرار می‎گیرد بخش قابل توجهی را به بازیکنان رده پایه در هر دو پسران و دختران اختصاص خواهیم داد.

وی تاکید کرد که پس از اعلام بودجه سال 1390 و تا پیش از پایان سال جاری میزان بودجه تخصیص داده شده به رده‎های سنی پایه اعلام خواهد شد.

زارع‌پور از فراخوان عمومی به منظور استعدادیابی خبر داد و گفت: این برنامه اوایل سال آینده انجام خواهد شد تا طی آن بازیکنان مستعد پسران و دختران شناسایی شده و تحت پوشش فدراسیون درآیند. بخشی از فعالیت‎ها و بودجه فدراسیون تنیس روی میز صرف برنامه‌های آماده‎سازی بازیکنان مستعد خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری اردوی تیم ملی در جزیره کیش به منظور حضور در پرتورهای جهانی قطر و امارات خاطرنشان کرد: "ریچارد پرازه" جهت هدایت ملی‎پوشان در این اردوی تمرینی که از 13 بهمن‌ماه آغاز می‎شود به ایران می‌آید.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه تیم ملی بانوان هم به پروتورهای جهانی قطر و امارات اعزام خواهد شد، اظهارداشت: این دو رویداد آخرین مسابقاتی است که نمایندگان ایران طی سال جاری در آن شرکت می‎کنند. پس از آن پینگ‌پنگ‌بازان باید مهیای حضور در مسابقات سال آینده شوند که رقابت‎های جهانی مهمترین آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پروتور جهانی قطر طی روزهای 20 تا 24 بهمن‌ماه برگزار می‌شود. رقابت‌های امارات نیز از 26 بهمن‌ماه آغاز شده و تا 30 بهمن‎ماه ادامه خواهد داشت.