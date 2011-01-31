پاکستان بیش از 100 سلاح هسته ای دارد/ اسلام آباد از دهلی نو پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به افزایش دو برابری شمار انبار تسلیحات هسته ای پاکستان در چند سال اخیر نوشت : شمار تسلیحات موجود در زرادخانه هسته ای پاکستان در چند سال اخیر به بیش از 100 سلاح پیشرفته افزایش یافته است.

واشنگتن پست در این گزارش به نقل از چند تحلیلگر غیر دولتی آمریکا نوشت : تنها در چهار روز گذشته حدود 30 تا 60 سلاح پیشرفته در زرادخانه هسته ای پاکستان گزارش شده است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به اظهارات "دیوید آلبرایت" رئیس پژوهشکده علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن اشاره می کند و می نویسد: پاکستانی ها شمار تسلیحات هسته ای خود را در چند سال اخیر بسیار افزایش داده اند.

دیوید آلبرایت اظهار داشت : با توجه به تولید زیاد پلوتونیم و اورانیوم با درصد غنای بالا، این احتمال وجود دارد که اسلام آباد در حال حاضر بیش از 110 سلاح هسته ای در زرادخانه خود داشته باشد.

به نوشته واشنگتن پست، با توجه به اظهارات رئیس پژوهشکده علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن، پاکستان هم اکنون از رقیب خود یعنی هند پیشی گرفته است و تعداد تسلیحات هسته ای پاکستان از این کشور بیشتر است.

این روزنامه آمریکایی شمار سلاح های موجود در زرادخانه هسته ای هند را 60 تا 100 سلاح تخمین زده است.

واشنگتن پست در حالی از وجود بیش از 100 سلاح در زرادخانه های هسته ای پاکستان خبر داده است که مقامات پاکستان بارها اعلام کرده اند سیاست پاکستان در قبال معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بسیار آشکار بوده و درهای تاسیسات هسته ای اش به روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی باز است.