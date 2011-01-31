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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۸

غدیری:

شهرداری یاسوج با تدبیر و حوصله به مصاف استقلال می رود

شهرداری یاسوج با تدبیر و حوصله به مصاف استقلال می رود

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج گفت:‌ با نگرش حمله و دفاع به مصاف استقلال می رویم و با تدبیر و حوصله در مقابل این تیم بازی می کنیم.

جمشید غدیری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تیم ما در بازیهای گذشته به خصوص با شکست تیم ذوب آهن اصفهان، نایب قهرمان آسیا، نشان داده که می تواند دست به کارهای بزرگی بزند.

وی بیان کرد:‌ هیچ واهمه ای از بازی با استقلال نداریم و تیم ما با تمام توان به مصاف استقلال می رود و امیدوارم بتوانیم بازی در خور شأن مردم یاسوج به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج اظهار داشت: در این بازی ما دو بازیکن خود را به نامهای خان احمدی و علی کردی به دلیل مصدومیت در ترکیب نداریم اما سایر بازیکنان با انگیزه بالا آماده رویارویی با استقلال هستند.

وی یادآور شد: امیدوارم با برد استقلال زحمات و حمایتهای بی دریغ تماشاگران یاسوجی را از این تیم جبران کنیم.

بازی دو تیم استقلال تهران و شهرداری یاسوج در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور، بعد از ظهر امروز در ورزشگاه تختی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1243063

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