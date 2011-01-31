توضیحات وزیر مسکن درباره ساخت برخى واحدهاى مسکن مهر در کلان شهرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی نیکزاد ثمرین در پاسخ به برخی انتقادات درباره علت ساخت مسکن مهر در بعضی کلان شهرها مانند کرج که بر اساس مصوبه ممنوع شده است، گفت: قبل از اینکه کرج مرکز استان البرز شود، در هشتگرد که در حوزه جغرافیایی استان البرز قرار دارد، 80 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت بوده است و همان ها ادامه یافته وکار جدیدی نیست که برخلاف مصوبه باشد.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: این واحدهای مسکونی در هشتگرد قبل از اینکه استان البرز به محوریت شهرستان کرج تشکیل شود، در حال ساخت بوده و الان هم مابقی آن در حال تکمیل است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره توجه وزارت مسکن به استانداردسازی در بخش مسکن و شهرسازی متناسب با ویژگی های جغرافیایی مناطق مختلف کشور اظهار داشت: تمام ساخت و سازهای کشور زیر نظر نظامات مهندسی صورت می گیرد که این موارد با رعایت استانداردها و مصالح درجه یک و مبحث مقررات ملی خصوصا مبحث 19 در حال انجام است.

