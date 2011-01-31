توجه به الگوی ایرانی - اسلامی در تولیدات حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محسن مومنی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش شده است که آثار تولید شده در حوزه هنری دارای هر دو مشخصه ایرانی و اسلامی باشند.

وی با تاکید بر اینکه این دو مشخصه چنان به هم تنیده هستند که به سختی می توان آنها را از هم جدا کرد، بیان داشت: اگر به آثار تولید شده در حوزه هنری با رویکرد نقادانه توجه داشته باشیم به این دو مشخصه توجه ویژه ای صورت گرفته است.

توجه به دو مولفه ایرانی اسلامی در فیلم "یه حبه قند"

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور به برخی تولیدات در این زمینه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال فیلم "یه حبه قند" از جمله تولیداتی است که امسال در حوزه هنری تولید شده و به اعتقاد من دارای همین ویژگیها است.

مومنی ادامه داد: در این اثر هم به ارزش های اسلامی توجه شده و هم در عین حال به قدمت فرهنگی و تمدن ایرانی توجه خاصی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر استمرار این رویکرد در حوزه هنری در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب در این زمینه، یادآور شد: اگر در تولیدات آثار هنری به دو مولفه ایرانی و اسلامی توجه صورت نگیرد به طور قطع استقبالی از آنها صورت نخواهد گرفت.

حضور چهار فیلم حوزه هنری در جشنواره فجر

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حضور حوزه هنری در جشنواره های فجر اشاره کرد و گفت: در سالجاری چهار فیلم حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر حضور خواهند یافت.

مومنی ادامه داد: "یه حبه قند" اثر سید رضا میرکریمی، "سیب و سلما" اثر حبیب بهمنی، "پرنده باز" اثر عطا الله سلمانیان و " راز آفرینش" اثر قاسم جعفری از جمله آثار حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر هستند.

وی همچنین از احتمال تغییر نام اثر "راز آفرینش" قاسم جعفری خبر داد و بیان داشت: همچنین حوزه هنری در یک بخش جشنواره موسیقی فجر نیز مشارکت خواهد داشت.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: در جشنواره تئاتر فجر نیز برخی از کارشناسان حوزه هنری در بخش های سیاست گذاری و داوری حضور دارند.

مومنی حضور فعال در فاز هنری بازار فیلم فجر، نمایش فیلم ها، در اختیار گذاشتن سالنهای حوزه هنری برای اکران آثار و همچنین همکاری در زمینه داوری بخش های مختلف را از جمله دیگر ابعاد همکاری و مشارکت حوزه هنری در برگزاری جشنواره های فجر برشمرد.

350 کتاب در حوزه هنری به چاپ رسید

وی همچنین در ادامه سخنان خود از فعالیت 90 سینما با محوریت حوزه هنری در کشور خبر داد و گفت: در سالجاری ما بیش از 350 کتاب را منتشر کرده ایم.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به برگزاری هفت جشنواره مختلف در سالجاری، ابراز امیدواری کرد که این تعداد جشنواه در سال آینده افزایش یابد.

مومنی همچنین با اشاره به پیشنیه و استعداد درخشان استان لرستان در حوزه هنر، بیان داشت: یکی از برنامه هایی که ما در استانها در دستور کار داریم واگذاری برخی کارهای ملی به استانها است.

وی با اشاره به استعدادهای لرستان در زمینه موسیقی، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به استعدادهای موجود جشنواره موسیقی را در استان داریم.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر محول کردن برخی بحث های تولیدی به استانها، ابراز امیدواری کرد که با حمایت این بخش، شاهد یک جهش در حوزه هنر لرستان باشیم.