ایران برای گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه اولویت قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی‌نژاد در دیدار وزیر مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور اقتصادی و وزیر اقتصاد این کشور افزایش سطح همکاری دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایران به گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه اولویت می دهد و دراین زمینه نیزهیچ محدودیتی برای ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی با افغانستان قائل نیست.

رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم استقرار امنیت و تثبیت روند سیاسی افغانستان اظهار امیدواری کرد: اشغالگران هر چه زودتر این کشور را ترک کرده و امور افغانستان را به مردم و دولت آن واگذار کنند.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد : مبالغی که توسط عده‌ای برای نظامی گری در افغانستان هزینه می شود چنانچه در زمینه عمران و آبادانی و استقرار امنیت و پیشرفت این کشور به کار گرفته شود می تواند در رفع مشکلات افغانستان موثر باشد.

وزیر مالیه ومشاور ارشد رییس جمهور درامور اقتصادی افغانستان نیز دراین دیدار روند همکاری های اقتصادی بین دو کشور را رو به پیشرفت دانست و با تاکید براهتمام دولت افغانستان برافزایش هرچه بیشتر همکاری های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران گفت: تاجران افغان مبادله با ایران را به مبادله با دیگر کشورها ترجیح می دهند چرا که به دولت و تاجران ایرانی اطمینان بیشتری دارند و دولت افغان نیز از این روند به طور کامل حمایت می کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد : دولت افغانستان به رغم فشارهای موجود با پشتوانه مردم افغان به دنبال کسب استقلال کامل و در اختیار داشتن زمام امنیت کشور است.