نخست وزیر نیوزیلند سیاستهای اقتصادی سال جدید را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه نیوزیلند هرالد، جان کی گفت: تلاش دولت در سال جدید به سمت رشد اقتصادی با تقویت بازار کار و حمایت و حرکت به سمت درآمدهای بالاتر خواهد بود.

وی اظهار داشت: برنامه سال جاری دولت بر پس انداز و سرمایه گذاری متمرکز خواهد شد و به بیان ساده تر دولت پس انداز را در کشور افزایش داده تا بتواند آینده اقتصادی کشور را تحت کنترل داشته باشد.

نخست وزیر نیوزیلند ضمن اینکه بدهی خارجی را بزرگترین نقطه ضعف دانست گفت: دولت درخصوص جزئیات عملکرد خود برای کنترل و کاهش این بدهی ها در آینده سخن خواهد گفت.

وی در خصوص اعلام سیاستهای مالی جدید توسط حزب کارگر (حزب مخالف دولت) گفت: این نوع سیاست کاملا ًاز طرف حزب ملی رد می شود و نظر ما این است که فیل گاف رهبر حزب کارگر درخصوص اعلام برنامه های اقتصادی و مالی خود برای آینده نیوزیلند کاملاً بی مسئولانه و غیرواقعی برخورد کرده است.

جان کی افزود:از نظر حزب ملی سیاستهایی مالی حزب کارگر بیش ازهر چیز کشور را محتاج به وامهای خارجی با بهره های بالا خواهد کرد، فرآیندی که برای کشور کاملاً زیانبار و فاجعه آمیز خواهد بود.

وی ضمن اشاره به انتخابات آینده نیوزیلند گفت: اظهارات جدید فیل گاف جنبه شعاری و تبلیغاتی داشته و کاهش نرخ مالیات بر درآمد در حدی که حزب کارگر اعلام کرده است کاملاً نشان از عدم توجه آنها به وضعیت اقتصادی نیوزیلند دارد.

جان کی گفت: کاهش مالیاتهای مد نظر حزب کارگر منجر به کاهش درآمد دولت و طبعاً جبران این کاهش از طریق گرفتن وام خارجی بیشتر خواهد شد ضمن آنکه حزب کارگر در مورد جبران این کاهش درآمد دولت برنامه ای را اعلام نکرده است.

نخست وزیر نیوزیلند افزود: برنامه ما در خصوص تنظیم بودجه سال جاری کاهش بدهیهای دولت و کنترل رشد هزینه ها خواهد بود و اینکه نهایتاً بودجه سال آینده را کاهش دهیم.

وی گفت: در حال حاضر حزب ملی موفق شده است فوق العاده هزینه های دولت را به رقم 1/1 میلیارد دلار در سال برساند که نسبت به 8/2 میلیارد دلار دولت سابق حزب کارگر بسیار چشمگیر و موثر است.