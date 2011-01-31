بحران دارفور دروغ بزرگ غرب بود/ جنوب سودان بار جدیدی بر دوش غرب

"جعفر قنادباشی" کارشناس مسائل آفریقا در تشریح تحولات اخیر سودان به خبرگزاری مهر گفت: همه پرسی که در سودان برگزار شد بر اساس توافقنامه سال 2005 بوده و قانونی است. هر چند در این میان فشارهای خارجی را نمی توان نادیده گرفت اما به هر حال این همه پرسی با موافقت دولت سودان انجام گرفته است.

علت موافقت دولت سودان با برگزاری همه پرسی

به اعتقاد قنادباشی امید دولت سودان در زمان امضای این توافقنامه این بود که در مدت این شش سال کارهایی را صورت دهد که نهایتا پاسخ مردم جنوب به این همه پرسی منفی باشد. اما با توجه به شرایط پیش آمده در سودان و فضاسازی غربیها و تبلیغات و سیاسی کاریهایی که منجر به تضعیف جایگاه دولت سودان شد، نظر مردم را به سمت مخالفت با آن سوق داد. طوری که همگان به این مسئله اذعان دارند نتیجه نهایی این همه پرسی جدایی جنوب خواهد بود.



وی افزود: هر چند این جدایی به این زودیها صورت نمی گیرد، اعلام نتایج هفته ها به طول می انجامد و زمان بر بودن ایجاد زمینه های لازم، تشکیل کشوری جدید را به تابستان آینده موکول می کند. این در حالی است که زمینه سازیهای لازم برای پذیرش چنین کشوری در نهادهای بین المللی از مدتها قبل در حال انجام شدن است. ما می بینیم که از یک سال پیش کشورها و رسانه های غربی شروع به شناسایی رئیس بخش خودمختار جنوب سودان بعنوان رئیس جمهوری یک کشور جدید کرده اند، هر جا که وی می رود همانند رئیس یک دولت مستقل از او استقبال می کنند و با این کار پیدایش کشور جدید را به رسمیت شناخته اند.



تقسیم سودان از قرن 19 کلیدخورد



کارشناس مسائل آفریقا در بخش دیگری از سخنان خود ریشه های جدایی جنوب را مربوط به سالهای پیش از دولت "عمر البشیر" و حتی سالها پیش از استقلال سودان دانست و گفت: اواخر قرن 19 جدایی جنوب سودان کلید خورده است. در آن زمان انگلیسیها در تلاش بودند که بر سرچشمه های رود نیل تسلط پیدا کنند، به همین دلیل از یک سو به مصر و از سوی دیگر به سودان چشم داشتند. آنها با هدف جدایی و اختلاف افکنی بین مردم این مناطق فشارهایی را وارد کردند، حتی سعی کردند با مسیحی کردن شماری از مردم به این اختلافات دامن بزنند. بدنبال آن جنگی را بین اعراب شمال و جنوبیها به راه انداختند که سبب تضعیف هر دو طرف شد. این جنگ، به جنگی طولانی تبدیل شده که طی دهه های اخیر نیز ادامه داشته و نهایتا به قرارداد صلح نیواشا منتهی شده است.



زمینه سازیهای غرب برای جدایی جنوب سودان



قنادباشی مسئله همزمانی موضوع دارفور به فاصله کمی پیش از برگزاری این همه پرسی را یکی از مسائل مورد بحث در مورد سودان دانست. به اعتقاد وی غربیها درست در این زمان به مسائل این منطقه پرداختند تا دولت سودان سرگرم این منطقه شده و از رسیدگی به بخش جنوب بازبماند. آنها آتش اختلافاتی را در این منطقه دامن زده و به دروغ دولت سودان را متهم به کشتار مردم کردند.



وی خاطرنشان کرد: جالب است آماری که از کشته شدگان این منطقه در رسانه های غربی داده می شد بالغ 300 هزار کشته بود، در حالی که ما تصویری از یک مورد از این کشتارها ندیدیم، همچنین همانطور که در همه جنگها مرسوم است، آمار مجروحان معمولا چند برابر بیش از تعداد کشته شدگان است، اما هیچ آماری از تعداد مجروحان این درگیریها اعلام نشده، این مسئله بسیار مهمی است.



وی در ادامه افزود: این دروغ پردازی بزرگی بود که از سوی غرب صورت گرفت تا دولت سودان را زیر سوال برده و مشروعیت آن را به چالش بکشند. جالب اینجا است زمانی که غربیها خواستند دعاوی قانونی علیه البشیر طرح کنند، تعداد کشته شدگان دارفور از 300 هزار نفر به 35 هزار نفر تقلیل پیدا کرد که این خود دروغین بودن این آمارها را اثبات می کند. هر چند در این درگیریها تعدادی کشته شدند اما هرگز تعداد کشته شدگان به این میزانی که غرب مدعی شده نبوده است.





محاسبات اشتباه غرب در تقسیم سودان



این کارشناس آفریقا در بخش دیگری از سخنان خود ظهور کشوری جدید در جنوب سودان را بعنوان بار جدیدی بر دوش کشورهای غربی ارزیابی کرده و یادآور شد: مشکلی که با همه پرسی از بین نمی رود، اختلافاتی است که همچنان پس از جدایی جنوب سودان باقی خواهد ماند و اهم آن اختلافات مرزی است.



به گفته وی دولتی هم که در جنوب تشکیل می شود، دولت مهمی نخواهد بود، کشوری با 9 میلیون نفر جمعیت و وسعتی حدود 600 هزار کیلومتر مربع ایجاد می شود که قابل مقایسه با کشورهای بسیار بزرگتری در آفریقا نیز نبوده و فقر و معضلاتی که دارد آن را تبدیل به باری بر دوش غرب خواهد کرد. مردم سودان از کمبودهای بسیاری در زمینه های آموزش، امکانات زندگی و دیگر مسائل دارند و از طرفی اختلافات شدید بین قومیتها و قبایل در این منطقه بیداد می کند که این موارد نیز با جدا شدن از شمال پایان نمی یابد.



قنادباشی تلاش غربیها برای جدایی افکنی در آفریقا را بیهوده دانست وخاطرنشان کرد: کشورهای آفریقا راهبرد کلی شان حفظ وحدت و ایجاد پول واحد است که در این راستا پارلمان واحد و شورای کل امنیت واحد نیز تشکیل داده اند و حرکت به سمت وحدت است. این حرکتی که غربیها در حال انجام آن هستند، اشتباه است چرا که آنها خودشان را با این روند روبرو می کنند.



وی تاکید کرد: آفریقاییها به این نتیجه رسیده اند که باید متحد شوند و حتی دم از تشکیل ایالات متحده آفریقا می زنند. این هدفی است که از همان ابتدا هم مورد نظر تشکیل دهندگان اتحادیه آفریقا بود، اصلا عنوانی که این سازمان در آغاز داشت "سازمان وحدت آفریقا" بود که پس از چند سال فعالیت نامش را به اتحادیه آفریقا تغییر دادند. یعنی الگویی شبیه اتحادیه اروپا را دنبال می کنند و طرحهایی را هم برای اجرایی شدن آن تصویب کرده اند که طی سالهای آینده اجرایی خواهد شد. از این رو ملتهای آفریقایی اقدامات تفرقه افکنانه غربیها را نخواهند بخشید و با آن مقابله خواهند کرد.



ادامه دارد...