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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۸

کپی غیر مجاز و زیر زمینی کتب دانشگاه تهران/ هشدار و تدبیر دانشگاه

کپی غیر مجاز و زیر زمینی کتب دانشگاه تهران/ هشدار و تدبیر دانشگاه

رئیس موسسه انتشارات دانشگاه تهران از چاپ هولوگرام برای کتاب‌های دانشگاه تهران از نیمه بهمن ماه خبر داد و گفت: متاسفانه کتب موسسه انتشارات دانشگاه تهران به صورت غیرمجاز در چاپخانه های زیرزمینی منتشر و در بازار کتاب توزیع می شوند.

جان الله کریمی مطهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تصمیم گرفتیم برای دفاع از حقوق مولفان کتاب‌های موسسه انتشارات دانشگاه تهران از این پس بر تمامی کتاب‌های منتشر شده از سوی دانشگاه تهران هولوگرام الصاق شود.

رئیس موسسه انتشارات دانشگاه تهران اضافه کرد: الصاق هولوگرام بر روی کتاب‌های دانشگاه تهران از افست کتابهایمان در انتشارات‌های زیرزمینی جلوگیری می‌کند.    

وی در توضیح بیشتر گفت: با توجه به اهمیت کتاب‌های چاپ دانشگاه تهران و ریسک ریسوگرافی و افست توسط سودجویان در بازار کتاب، موسسه انتشارات دانشگاه تهران اقدام به چاپ هولوگرام کرد که بر این اساس از این پس بر تمامی کتب منتشر شده از سوی دانشگاه تهران هولوگرام الصاق می‌شود.

کریمی مطهر افزود: همچنین برخی کتب پرفروش و قدیمی و موجود در انبار موسسه انتشارات دانشگاه تهران نیز که امکان کپی آنها در چاپخانه‌های زیرزمینی وجود دارد را نیز با هولوگرام ارائه می‌کنیم.

کد مطلب 1243075

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