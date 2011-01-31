در گفتگو با مهر مطرح شد: آخرین اظهارنظر درباره تشعشع آنتنهای موبایل/ یک مورد مضر هم گزارش نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم پور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت تایید نمونه آنتن های موبایل و میزان تشعشعات ناشی از این آنتن ها تاکید کرد که تمامی تجهیزاتی که به نحوی دارای تشعشع هستند مانند آنتن های موبایل و تلفن های بیسیم در مبادی ورودی کشور از لحاظ استاندارد اندازه گیری می شوند.

وی گفت: چنانچه تست تجهیزات وارداتی به کشور بالاتر از میزان حد تشعشع باشد یا اجازه ورود به کشور داده نمی شود و یا جمع آوری و پلمپ می شود.

کرم پور با تاکید بر اینکه تمامی تجهیزات دارای تشعشع رادیویی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرند عمدتا کمتر از یک دهم حد استاندارد هستند گفت: این به این معنا است که میزان تشعشع این تجهیزات تا ده برابر حد استاندارد وضعیت مطلوب و مناسبی دارد.

وی با اشاره به نصب آنتن های BTS موبایل و نگرانی ناشی از تشعشعات این آنتن ها اضافه کرد: هرچه این آنتن ها به هم نزدیکتر باشند قدرت تشعشعی آنها بیشتر شده و زیان های احتمالی آنها کاهش می یابد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه مرجعیت تمامی استانداردهای تجهیزات شبکه موبایل برای ما مشخص است به مهر گفت: تاکنون حتی یک مورد گزارش برای تشعشعات رادیویی که منجر به خطرانداختن سلامتی فردی شده باشد اعلام نشده است.

صدور تایید نمونه برای 362 مورد تجهیزات ارتباطی

کرم پور با اشاره به صدور تایید نمونه برای 362 مورد تجهیزات ارتباطی و مخابراتی در 9 ماهه اول امسال اظهار داشت: این تعداد از مجموع 454 مورد درخواست تایید نمونه انجام شده است.

وی به آزمایشگاههای طرف قرارداد با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تست و ارائه گواهی تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون تست سازگاری الکترومغناطیسی این تجهیزات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، آزمایش آنتنهای موبایل در دانشگاه تهران، تست فناوری DVB-T توسط شرکت تکتا، تست شرایط محیطی توسط شرکت ایتراک، عملکرد تجهیزات شبکه های کامپیوتری در دانشگاه شریف و عملکرد تجهیزات رادیویی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تلاش برای اتصال گواهینامه تایید نمونه به آزمایشگاههای معتبر اروپایی خبر داد و اضافه کرد: به این ترتیب تولید در داخل ایران و با هولوگرام ایران در خارج از کشور هم معتبر خواهد بود.