ورود گازوئیل بدون گوگرد به سبد سوخت خودروهای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر از بندر ماهشهر، غلامرضا جوکار امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه ریزی وزارت نفت برای بومی سازی، کاتالیست و دانش فنی تولید محصولات مختلف پتروشیمیایی در برنامه پنجم توسعه گفت: پیش از این دانش فنی تولید محصول پلی اتیلن ترستالات بومی سازی شده و امکان تولید محصول بومی به صورت انبوه در مجتمع پتروشیمی تندگویان فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یکی دیگر از طرحهای در دست اجرای این مجموعه را تبدیل محصول متانول به پروپیلن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر طرح تولید آزمایشگاهی این فرآیند پتروشیمیایی با سرمایه گذاری 350 هزار یورویی و مشارکت شرکت لورگی آلمان بومی سازی شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون مراحل تولید آزمایشی این فرایند تولید به طور کامل بومی سازی شده است، تصریح کرد: اخیرا اولین واحد نیمه صنعتی تولید متانول به پروپیلن هم با سرمایه گذاری 11.7 میلیون دلار و 142 میلیارد ریال در بندر ماهشهر در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی از بنزین، گازوئیل و گاز مایع ( ال پی جی) به عنوان محصولات جانبی این فرآیند تولید یاد کرد.

جوکار با تاکید بر اینکه شرکت لورگی آلمان اخیرا به دلایل نامشخصی از اجرای این پروژه کناره گیری کرده است، اظهار داشت: با بهره برداری از این واحد نیمه صنعتی امکان تولید 40 کیلوگرم در ساعت محصول پروپیلن فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه به زودی یک طرح برای تبدیل مستقیم متانول به بنزین آغاز خواهد شد، بیان کرد: همزمان با اجرای این طرح ها اخیرا با مشارکت شرکت های داخلی مهندسی پایه و تفصیلی واحدهای صنعتی با دانش فنی بومی انجام گرفته است.

وی همچنین از ساخت یک واحد 400 هزار تنی در عسلویه و یک واحد 100 هزار تنی در یزد با دانش فنی داخلی و بومی خبر داد و افزود: یکی دیگر از محصولات جانبی بومی سازی فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن تولید یک سوخت جدید زیست محیطی به نام دی ام ای خواهد بود.

جوکار با یادآوری اینکه هم اکنون در برخی از کشورهای آسیایی همچون چین و ژاپن سوخت مورد نیاز خودروها توسط محصول زیست محیطی دی ام ای تامین می شود، تاکید کرد: دی ام ای یک جایگزین بسیار مناسب برای گازوئیل تولید شده در پالایشگاههای نفت بوده زیرا میزان گوگرد این محصول نزدیک به صفر است.

این مقام مسئول از مذاکره با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای تولید انبوه دی ام ای خبر داد و افزود: پیش بینی می شود به زودی بخشی از سهم سبد سوخت خودروها توسط دی ام ای تامین شود.

وی یکی دیگر از طرحهای پژوهشی این مجموعه را طرح تولید آزمایشگاهی محصول پتروشیمیایی وینیل استات منومر اعلام کرد و گفت: علاوه بر این امکان بومی سازی فناوری تولید محصول اسید استیک نیز در دستور کار قرار گرفته است.