نیمه پنهان معاون مبارک / سلیمان همدست "سیا" در انتقال زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، "جین مایر" نویسنده این مطلب در ادامه با اشاره به انتخاب عمر سلیمان به عنوان معاون رئیس جمهوری در پی تحولات اخیر در مصر آورده است : نام عمر سلیمان که از وی به عنوان جایگزین احتمالی حسنی مبارک یاد می شود برای هر کسی که سیاست آمریکا در انتقال مظنونان ترویستی را دنبال می کرده جدید نیست.

در ادامه این مطلب آمده است: در واشنگتن عمر سلیمان فردی به خوبی شناخته شده است. وی مردی مؤدب باهوش، و در صحبت به زبان انگلیسی کاملاً مسلط است. وی برای سالها به عنوان رابط اصلی بین مبارک و واشنگتن عمل می کرده، و در عین حال سابقه حقوق بشری جنجال برانگیری به ویژه در حمایت از شکنجه ها دارد.



جین مایر می نویسد: همان طور که در کتابم تحت عنوان " نیمه تاریک" اشاره کردم سلیمان از سال 1993 ریاست سازمان مخوف اطلاعات مرکزی مصر را بر عهده داشته است . وی در این سمت مرد اصلی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در مسیر انتقال زندانیان و مظنونان ترویستی از دیگر نقاط جهان به مصر و دیگر مناطق بود. برنامه مخفی که طی آن سیا مظنونان را از سراسر جهان می ربود و به مصر و دیگر نقاط جهان برای بازجویی تحت شرایط وحشیانه منتقل می کرد.

