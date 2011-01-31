تفاهمنامه واگذاری پیش دبستانیها به آموزش و پرورش امضا نشد

داریوش خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار است این تفاهم نامه تا قبل از پایان سال 1389 به امضای معاون آموزش ابتدایی و مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی برسد.

این در حالی است که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی جاری عنوان کرده بود که این تفاهم نامه به امضا رسیده و از این پس پیش دبستانی های وابسته به بهزیستی برای ادامه فعالیت باید مجوز خود را از آموزش و پرورش دریافت کنند.

خاکی با بیان اینکه تعداد مراکز پیش دبستانی و نوآموزان این دوره مشخص نیست و آمارهای ارائه شده متناقض است گفت: هدف ما این است که تمام کودکان 6 ساله تحت آموزش های این دوره در مراکز پیش دبستانی، دارالقرانها و...قرار بگیرند تا حداقل بتوانیم به تعهدات بین المللی خود در این زمینه پاسخگو باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت آموزش و پرورش در خصوص دوره پیش دبستانی، توسعه، تقویت و تثبیت این دوره است، افزود: هم اکنون در شورای هماهنگی نظارت بر دوره پیش دبستانی حوزه ستادی، برنامه ریزیهای لازم برای این دوره در حال انجام است.

برگزاری کلاسهای زبان آموزی برای نوآموزان مناطق دوزبانه

خاکی از برگزاری کلاسهای زبان آموزی فارسی برای نوآموزان مناطق دو زبانه، مرزی، حاشیه شهرها و محروم خبر داد و گفت: این دوره یکماه است و در تابستان برای کودکانی که دوره پیش دبستانی را نگذرانده اند برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره آشنایی نوآموزان با زبان فارسی به عنوان زبان رسمی آموزش کشور است.

یکی از مشکلات معلمان مناطق دو زبانه در پایه اول ابتدایی، آشنا نبودن کودکان با زبان فارسی به عنوان زبان رسمی آموزش کشور است.