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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

اندیشه و متفکران پیشرو-22/

مسائل مادی انسان را از پرداختن به مباحث فکری باز داشته است

مسائل مادی انسان را از پرداختن به مباحث فکری باز داشته است

استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه صاحبنظرانی که دارای مکتب فکری باشند در غرب و شرق کم داریم و دیگر ابن سیناها و ملاصدراها کم شده‏اند، گفت: دلیل عمده اشتغالات مادی بشر است، رویکرد بشر به زندگی عوض شده و به سمت مظاهر عینی و عملی رفته است.

دکتر علی محمد ساجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شاخصه‌هایی که فردی را متفکر پیشرو می‌کند گفت: اولین شاخصه ارائه نظریه نو و بدیع و ممتاز است در واقع یعنی نظریه پردازی کردن، حالا در هر حوزه‏ای که آن متفکر قرار دارد با حرف نویی که می‏زند بطور قطع آن نظریه او را پیشرو می‎کند، این از لحاظ نظری و علمی.

وی افزود: نکته بعدی جنبه عملی و اخلاقی و ویژگیهای اخلاقی متفکر است که او را پیشرو می‎کند. یعنی یک متفکر پیشرو هم در بعد عملی و هم نظری ویژگیهایی باید داشته باشد که آن ویژگیها اورا متفکر پیشرو می‎کند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز در مورد شیوه درست و موجه گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو نیز گفت: شیوه درست گفتگو با این متفکران پیشرو این است که با منطق فکر و درست و با استدلال همراهشان شویم یعنی در درجه اول سخنان آنها را فهم کنیم یعنی اینجوری نباشد که یک قسمتی را بگیریم و قسمتی دیگر را تفسیر و برداشت نادرستی از آن بکنیم چرا که در اینصورت نمی‏‎توانیم نقدی بر آن بزنیم و پاسخ مناسبی به آنها بدهیم. بنابراین در مرحله اول فهم عمیق سخن این بزرگان است .

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی ادامه داد: بعد از فهم نکته بعدی این است که اگر سخنان آنها مورد قبول ماست با دلیل و برهان بپذیریم و اگر نیست آنها را نقد کنیم نقدها هم باید محکم و اصولی باشند.

این نویسنده و محقق در مورد کم شدن این متفکران پیشرو گفت: صاحبنظرانی که دارای مکتب فکری باشند در غرب و همینطور در شرق کم داریم دیگر ابن سیناها و ملاصدراها کم شده‏اند. دلیل عمده‏اش هم اشتغالات مادی بشر است یعنی رویکرد بشر به زندگی عوض شده و به طرف مظاهر عینی و عملی رفت تا بعد نظری و بنیادی فکری. مسائل تجربی هم زیاد نظریه پردازی لازم ندارند همانقدر که در آزمایشگاهها کار تجربی انجام شود و در عمل پیروز درآید و فایده عملی و عینی به همراه داشته باشد کافی است.

کد مطلب 1243084

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