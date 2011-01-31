مصوبات جلسات اداری بدون اجرا بی ارزش است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مراد علی منصوری صبح دوشنبه در نشست شورای اداری آزادشهر با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه گفت: همکاری مردم در اجرای مطلوب این طرح قابل ستایش است.

وی افزود: امروز ما شاهد کار بزرگ طرح هدفمندی یارانه ها هستیم که رضایت همه اقشار را به دنبال دارد و از همه مردم و دستگاه های اجرای در کمک به دولت در این طرح تشکر می کنم.

فرماندار آزادشهر نیز گفت: نسل جدید جامعه به لحاظ سنی انقلاب و حضرت امام راحل(ره) را ندیدند و در اینجا وظیفه همه آحاد ما این است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران را از ابتدا با همه رشادتهایش به نسل جدید نشان دهیم.

عباس دهنوری اظهار داشت: خدماتی که نظام اسلامی در این 32 سال بعد از انقلاب برای مردم بویژه قشر جوان کشیده و زحماتی که رهبر کبیر انقلاب، بسیجیان و شهدا کشیدند را برای مردم بازگو کنیم.

وی، انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: در راستای این هدف، شورای هماهنگی ستاد دهه مبارک فجر با 10 دستگاه اجرایی، 10 شب را در 10 مسجد حضور یابند و اقدامات دولت را در رشته تخصصی خود برای مردم بیان کنند.

حجت الاسلام اطهری امام جمعه شهر نگین شهر در این جلسه گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران براساس فرمایشات امام راحل(ره) یک تحفه اللهی است که با ایثار شهدای عزیز به نتیجه رسیده است.



وی اظهار داشت: در انقلاب اسلامی ایران همه اقشار حضور داشتند و شعارها همگی در مسیرانقلاب بود و مردم با یک هدف حرکت کردند و اسلام را تا این مقطع پیش بردند.

وی عنوان کرد: اسلام امروز منحصر به ایران اسلامی نیست به خاطر اینکه مردم جهان در هر زمان و مکان به اسلام روی می آورند و به امام و انقلاب لبیک می گویند.