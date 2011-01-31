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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

نشست" عرفان و تفکر فازی" برگزار می شود

نشست" عرفان و تفکر فازی" برگزار می شود

نشست" عرفان و تفکر فازی" با سخنرانی دکتر هادی وکیلی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هادی وکیلی طی نشستی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تشریح رابطه " عرفان و تفکر فازی" می پردازد.

این نشست فردا سه شنبه 12 بهمن از ساعت 14 تا 16 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان خیابان 64  برگزار می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد، به نحوی که بیشتر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته‌اند.

 

کد مطلب 1243088

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