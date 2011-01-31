نشست" عرفان و تفکر فازی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هادی وکیلی طی نشستی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تشریح رابطه " عرفان و تفکر فازی" می پردازد.

این نشست فردا سه شنبه 12 بهمن از ساعت 14 تا 16 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان خیابان 64 برگزار می شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد، به نحوی که بیشتر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته‌اند.