به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل استوارت مدیر اجرایی شرکت WSC، شرکتی بریتانیایی که موفق به طراحی کشتی های پرنده جدیدی شده معتقد است تفاوت میان کشتی ابداعی آنها و بالنهای قدیمی بسیار زیاد است. کشتی های جدید SkyLiner نام داشته و ترکیبی از هواپیما و کشتی پرنده به شمار می رود.

استوارت می گوید گاز هلیوم موجود در بالنها و ویژگی های آیرودینامیکی اوج گرفتن در هواپیماها و ترکیب آنها با یکدیگر همه چیز را متحول می کند. همچنین دو موتور در دو سوی این کشتی قرار گرفته که می تواند کنترل کشتی را در سرعتهای پایین امکانپذیر کند در حالی که دیگر ویژگی های این کشتی نیاز به کنترل انسان را برای فرود ایمن از بین خواهد برد.

این کشتی پرنده می تواند بیش از 200 تن بار را حمل کند و با استفاده از سیستم فرود تشکی بدون نیاز به باند فرودگاه در هر مکان مسطح و سختی فرود بیاید. به گفته استوارت کاربرد این کشتی پرنده بی چون و چرا در بخش حمل بار خواهد بود.

از سویی دیگر شرکت بریتانیایی Hybrid Air Vehicles سال گذشته قراردادی را برای ساخت کشتی پرنده مشابه با ارتش آمریکا به امضا رساند. این کشتی که LEMV نام دارد از یک زمین فوتبال بزرگتر است و می تواند در ماموریتهای تجسسی در ارتفاع بیش از 6 کیلومتر مورد استفاده قرار گیرد.

با این همه استوارت معتقد است قابلیتهای این کشتی های پرنده باید در بخشی دیگر به جز ارتش مورد استفاده قرار گیرد زیرا با استفاده از این کشتی ها، مسیر سرزمینهایی که از طریق وسایل رایج حمل و نقل امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، باز خواهند شد و به این شکل فرصتهای جدیدی برای بهره برداری از معادن و منابع طبیعی در مناطق دورافتاده به وجود خواهد آمد.

همچنین حمل و نقل با استفاده از این کشتی ها کم هزینه تر خواهند بود به شکلی که هزینه سفر یک کشتی پرنده 50 تنی هزار و 500 پوند در ساعت خواهد بود.

ساخت این کشتی های پرنده توجه بزرگان صنعت هوانوردی را نیز به خود جلب کرده است بطوریکه شرکت بوئینگ در سال 2008 اعلام کرد قصد دارد با همکاری شرکت SkyHook وسیله پرنده سنگینی را تولید کند. این ابزار که نیمی بالون و نیمی هلیکوپتر است می تواند بیش از 40 تن بار را تا 321 کیلومتر مسافت حمل کند.

یک شرکت استرالیایی نیز در این رقابت بیکار نمانده و کشتی پرنده ای که از آن به عنوان هواپیمای عمود پرواز یاد می شود، با قابلیت حمل 150 تن بار ساخته است.

بر اساس گزارش سی ان ان، متخصصان معتقدند این نوع جدید از کشتی های پرنده می توانند در بازار آینده حمل و نقل جایگاه ویژه ای به دست بیاورند اما تبدیل شدن آنها به یکی از ابزارهای رایج حمل بار کمی بعید به نظر می رسد و از این وسایل تنها در شرایطی استفاده خواهد شد که دسترسی به مقصد دشوار و یا خطرناک باشد.