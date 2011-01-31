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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

ساکرنت اعلام کرد:

تیم فوتبال منتخب جام ملت‌های آسیا معرفی شد/ یک ایرانی روی نیمکت!

تیم فوتبال منتخب جام ملت‌های آسیا معرفی شد/ یک ایرانی روی نیمکت!

تیم منتخب جام ملت های آسیا در حالی معرفی شد که ژاپنی ها ببیشترین سهم را در این تیم ارند اما از تیم ملی فوتبال ایران فقط یک بازیکن بر روی نیمکت حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان دوئردن"، فوتبال نویس سایت ساکرنت، پس از پایان رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا، اسامی 11 بازیکن برتر این رقابت ها را معرفی کرده که ژاپنی ها به عنوان قهرمان جام پانزدهم، بیشترین تعداد را در این فهرست دارند.

اسامی تیم منتخب جام ملت های آسیا به این شرح است:
دروازه بان:
مارک شوارزر (استرالیا)

مدافعان:
چا دو - ری (کره جنوبی)، اودیل احمدف (ازبکستان)، لوکاس نیل (استرالیا)، یوتو ناگاموتو (ژاپن)، شینجی کاگاوا (ژاپن)

هافبک ها:
ماکوتو هاسبه (ژاپن)، کو جا - چئول (کره جنوبی)، پارک جی سونگ (کره جنوبی)، کیسوکه هندا (ژاپن)

مهاجم:
هری کیول (استرالیا)

تیم ذخیره ها:
آمر شافی (اردن)، آتسوتو اوچیدا (ژاپن)، ساسا اوگنئوفسکی (استرالیا)، غلامرضا رضایی (ایران)، سرور جپارف (ازبکستان)، بسیم عباس (عراق)، عبدالرضا الحسین (سوریه)، مت مک کای (استرالیا)، کی سونگ یونگ (کره جنوبی)، الکساندر گیرنیخ (ازبکستان)، یوسف علی (قطر)

مربی:
آلبرتو زاکرونی

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17 دیماه در دوحه قطر آغاز شد و روز 9 بهمن ماه با قهرمانی تیم ملی فوتبال ژاپن به پایان رسید. تیم ملی ایران نیز در مرحله یک چهارم نهایی با شکست برابر کره جنوبی از دور مسابقات حذف شد.

کد مطلب 1243094

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