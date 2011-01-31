گزارش مهر از تحصیلات و سوابق وزرا؛ صالحی سومین وزیر با سابقه ریاست دانشگاه

گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی دکترای مهندسی خود را از دانشگاه MIT آمریکا و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از رشته فیزیک از دانشگاه آمریکایی بیروت "American University of Beirut-AUB" دریافت کرده است.

دکتر صالحی در سالهای 1361 تا 1363 و بار دیگر در سالهای 1368 تا 1372 ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت. وی اکنون دانشیار دانشگاه شریف است.

سوابق علمی و آموزشی دکتر صالحی به همین بسنده نشده است. وی در نخستین سالهای دهه 70 رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی در تهران و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاه های ایران از 1365 بود. صالحی همچنین در زمان تحصیل در دانشگاه بیروت، دستیار تدریس در دانشگاه AUB لبنان و مشاور علمی کالج بین المللی لبنان - بیروت در سالهای 50 تا 51 بود. وی در سالهای 53 تا 54 نیز یک بار دستیار تدریس MIT و بار دیگر دستیار در تحقیقات MIT در سالهای 54 تا 56 در این دانشگاه آمریکایی بوده است.

علی اکبر صالحی همچنین دارای آثار و مقالات متعدد فنی و علمی به زبان های فارسی و انگلیسی است و در مراکز مختلف علمی ملی و بین المللی از جمله مرکز بین المللی فیزیک نظری، عضویت در گروه فنی و مهندسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی همکاری‌های علمی و بین المللی و کمیته منتخب ارتقای آموزش عالی و کمیته آموزش و پرورش کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.

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