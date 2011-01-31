گزارش مهر از تحصیلات و سوابق وزرا؛ صالحی سومین وزیر با سابقه ریاست دانشگاه

گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی دکترای مهندسی خود را از دانشگاه MIT آمریکا و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از رشته فیزیک از دانشگاه آمریکایی بیروت "American University of Beirut-AUB" دریافت کرده است.
دکتر صالحی در سالهای 1361 تا 1363 و بار دیگر در سالهای 1368 تا 1372 ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت. وی اکنون دانشیار دانشگاه شریف است.
سوابق علمی و آموزشی دکتر صالحی به همین بسنده نشده است. وی در نخستین سالهای دهه 70 رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی در تهران و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاه های ایران از 1365 بود. صالحی همچنین در زمان تحصیل در دانشگاه بیروت، دستیار تدریس در دانشگاه AUB لبنان و مشاور علمی کالج بین المللی لبنان - بیروت در سالهای 50 تا 51 بود. وی در سالهای 53 تا 54 نیز یک بار دستیار تدریس MIT و بار دیگر دستیار در تحقیقات MIT در سالهای 54 تا 56 در این دانشگاه آمریکایی بوده است.
علی اکبر صالحی همچنین دارای آثار و مقالات متعدد فنی و علمی به زبان های فارسی و انگلیسی است و در مراکز مختلف علمی ملی و بین المللی از جمله مرکز بین المللی فیزیک نظری، عضویت در گروه فنی و مهندسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی همکاریهای علمی و بین المللی و کمیته منتخب ارتقای آموزش عالی و کمیته آموزش و پرورش کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.
لیست وزرا به همراه مدارک تحصیلی و سوابق کاری آنها در دانشگاهها
|ردیف
|نام وزیر
|نام وزارتخانه
|سوابق تحصیلی
|سوابق کاری در دانشگاه
|1
|علی اکبر صالحی
|وزارت امور خارجه
|
کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه American University of Beirut-AUB
|
ریاست دانشگاه شریف در سالهای 61 تا 61 و 68 تا 72
|2
|حمیدرضا حاجی بابایی
|وزارت آموزش و پرورش
|
کارشناسی دبیری الهیات
|عضویت هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
|3
|صادق محصولی
|وزارت رفاه و تامین اجتماعی
|
کارشناسی عمران از دانشگاه علم و صنعت
|-
|4
|مجید نامجو
|وزارت نیرو
|
کارشناس عمران از دانشگاه باهنر کرمان
|
-
|5
|
رضا تقی پور
|وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهیدبهشتی
|
-
|6
|
حیدر مصلحی
|
وزارت اطلاعات
|
تحصیلات حوزوی در مقطع خارج فقه و اصول
|-
|7
|
سیدشمسالدین حسینی
|
وزارت اقتصاد و دارایی
|
کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
|-
|8
|مرضیه وحیددستجردی
|وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|
کتری حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران
تخصص زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
|دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
|9
|
محمد عباسی
|
وزارت تعاون
|
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
|-
|10
|
صادق خلیلیان
|
وزارت جهاد کشاورزی
|
کارشناس مهندسی خاک شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتری اقتصاد کشاورزی با گرایش اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس
|
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
|11
|
حمید بهبهانی
|
وزارت راه و ترابری
|
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
|
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
|12
|علیاکبر محرابیان
|وزارت صنایع و معادن
|کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت
|-
|13
|
کامران دانشجو
|
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کویین ماری انگلستان
|
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
|14
|
سیدمحمد حسینی
|
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
|
کارشناسی مهندسی معدن
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق(ع)
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
|
استاد و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
|15
|
عبدالرضا شیخالاسلامی
|
وزارت کار و امور اجتماعی
|
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
|
استادیار دانشگاه علم و صنعت
|16
|
مصطفی محمد نجار
|
وزارت کشور
|
کارشناس مهندسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
|-
|17
|
علی نیکزاد
|
وزارت مسکن
|
کارشناس مهندسی عمران
|
-
|18
|
مسعود میرکاظمی
|وزارت نفت
|
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس
|رئیس دانشگاه شاهد
|19
|سیدمرتضی بختیاری
|وزارت دادگستری
|دارای مدرک حوزوی
|-
|20
|مهدی غضنفری
|وزارت بازرگانی
|
کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم از دانشگاه امیرکبیر
دکتری مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی تولید از دانشگاه NSW سیدنی استرالیا
|دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
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