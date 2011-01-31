  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۵۲

گزارش مهر از تحصیلات و سوابق وزرا؛ صالحی سومین وزیر با سابقه ریاست دانشگاه

گزارش مهر از تحصیلات و سوابق وزرا؛ صالحی سومین وزیر با سابقه ریاست دانشگاه

خبرگزاری مهر - گروه حوزه و دانشگاه: علی اکبر صالحی رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف و سرپرست کنونی وزارت امور خارجه امروز یکشنبه در مجلس به عنوان وزیر امور خارجه رای اعتماد گرفت. در گزارشی وضعیت تحصیل و سوابق دانشگاهی کابینه دهم بررسی می شود.

 گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی دکترای مهندسی خود را از دانشگاه MIT آمریکا و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از رشته فیزیک از دانشگاه آمریکایی بیروت "American University of Beirut-AUB" دریافت کرده است.

دکتر صالحی در سالهای 1361 تا 1363 و بار دیگر در سالهای 1368 تا 1372 ریاست دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت. وی اکنون دانشیار دانشگاه شریف است.

سوابق علمی و آموزشی دکتر صالحی به همین بسنده نشده است. وی در نخستین سالهای دهه 70 رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی در تهران و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت امنای دانشگاه های ایران از 1365 بود. صالحی همچنین در زمان تحصیل در دانشگاه بیروت، دستیار تدریس در دانشگاه AUB لبنان و مشاور علمی کالج بین المللی لبنان - بیروت در سالهای 50 تا 51 بود. وی در سالهای 53 تا 54 نیز یک بار دستیار تدریس MIT و بار دیگر دستیار در تحقیقات MIT در سالهای 54 تا 56 در این دانشگاه آمریکایی بوده است.

علی اکبر صالحی همچنین دارای آثار و مقالات متعدد فنی و علمی به زبان های فارسی و انگلیسی است و در مراکز مختلف علمی ملی و بین المللی از جمله مرکز بین المللی فیزیک نظری، عضویت در گروه فنی و مهندسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی همکاری‌های علمی و بین المللی و کمیته منتخب ارتقای آموزش عالی و کمیته آموزش و پرورش کمیسیون ملی یونسکو در ایران است.

لیست وزرا به همراه مدارک تحصیلی و سوابق کاری آنها در دانشگاهها

ردیف نام وزیر نام وزارتخانه سوابق تحصیلی سوابق کاری در دانشگاه
1 علی اکبر صالحی وزارت امور خارجه

کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه American University of Beirut-AUB
دکتری مهندسی از دانشگاه MIT آمریکا

ریاست دانشگاه شریف در سالهای 61 تا 61 و 68 تا 72
رئیس دانشگاه بین المللی اسلامی در تهران در دهه 70
نماینده وزارت علوم در هیئت امنای دانشگاه های ایران از سال 65
دستیار تدریس در دانشگاه AUB لبنان
دستیار تدریس در دانشگاه MIT آمریکا 
2 حمیدرضا حاجی بابایی وزارت آموزش و پرورش

کارشناسی دبیری الهیات 
کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه آزاد کرج 
دکتری الهیات از دانشگاه آزاد تهران 

 عضویت هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
3 صادق محصولی  وزارت رفاه و تامین اجتماعی

کارشناسی عمران از دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
 

 -
4 مجید نامجو  وزارت نیرو

کارشناس عمران از دانشگاه باهنر کرمان 
کارشناس ارشد عمران در رشته سازه های هیدرولیکی از دانشگاه باهنر کرمان
-
 5

رضا تقی ‌پور

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهیدبهشتی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
کارشناس ارشد پژوهشی علوم مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه
دانشجوی دکتری علوم پیشرفته مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه مشترک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 -
 6

 حیدر مصلحی

 وزارت اطلاعات

تحصیلات حوزوی در مقطع خارج فقه و اصول
کارشناس ارشد الهیات از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

  -
 7

 سیدشمس‌الدین حسینی

وزارت اقتصاد و دارایی

کارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
دکتری اقتصاد بخش عمومی، بین‌الملل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  -
 8 مرضیه وحیددستجردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کتری حرفه ای پزشکی از دانشگاه تهران
تخصص زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران		 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 محمد عباسی

 وزارت تعاون

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دکتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  -
 10

 صادق خلیلیان

وزارت جهاد کشاورزی
کارشناس مهندسی خاک شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس
دکتری اقتصاد کشاورزی با گرایش اقتصاد منابع طبیعی از دانشگاه تربیت مدرس

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 11

 حمید بهبهانی

 وزارت راه و ترابری

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه  کینزول فلوریدا، آمریکا
دکتری مهندسی عمران گرایش حمل و نقل از دانشگاه  کینزول فلوریدا، آمریکا

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 12 علی‌اکبر محرابیان  وزارت صنایع و معادن  کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت  -
 13
کامران دانشجو

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کویین ماری انگلستان
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه منچستر انگلستان
دکتری هوافضا از دانشگاه منچستر انگلستان

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
 14

 سید‌محمد حسینی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارشناسی مهندسی معدن
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق(ع)
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
 

استاد و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه پیام نور
 15

 عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

وزارت کار و امور اجتماعی

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری عمران گرایش حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران

 استادیار دانشگاه علم و صنعت
 16

مصطفی محمد نجار

 وزارت کشور

 کارشناس مهندسی مکانیک طراحی جامدات از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد در مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک از سازمان مدیریت صنعتی
دانشجوی دکتری علوم استراتژیک

  -
 17

 علی نیکزاد

وزارت مسکن
 

کارشناس مهندسی عمران
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 

-
 18

 مسعود میرکاظمی

   وزارت نفت کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس		 رئیس دانشگاه شاهد
 19 سیدمرتضی بختیاری   وزارت دادگستری  دارای مدرک حوزوی  -
 20  مهدی غضنفری وزارت بازرگانی  کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم از دانشگاه امیرکبیر
دکتری مهندسی صنایع گرایش برنامه ‏ریزی تولید از دانشگاه NSW سیدنی استرالیا
 		  دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
کد مطلب 1243096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه