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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

نیوزیلند 4 میلیون دلار برای سیل زدگان به استرالیا کمک کرد

نیوزیلند 4 میلیون دلار برای سیل زدگان به استرالیا کمک کرد

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر امور خارجه نیوزیلند اعلام کرد دولت این کشور 4 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان سیل در استرالیا اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مطبوعات روز دوشنیه نیوزیلند، "موری مک کالی" گفت نیوزیلند و استرالیا همسایه و دوستان نزدیک دیرینی هستند که در مواقع نیاز و وقوع بلایای طبیعی همیشه به هم کمک کرده اند.

بر اساس این گزارش، نیوزیلند تا به حال در چندین نوبت تیمهای امدادرسانی به سیل زدگان ایالت کوئینزلند استرالیا اعزام کرده است.

سیل استرالیا که در 50 سال گذشته بی سابقه بوده تا کنون بیش از 30 کشته برجای گذاشته است و میزان خسارت وارده به حدی بود که دولت استرالیا برای تامین بخشی از آن مالیات جدیدی برای شهروندان با درآمد بالا وضع کرد.

کد مطلب 1243099

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