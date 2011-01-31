موازی کاری فرهنگی فعالیت هنرمندان را زیر سئوال می برد

رامین صدیقی ضمن بیان این مطلب تولید آثار موسیقایی در بخش دولتی را در کنار فعالیت بخش خصوصی رقابتی نابرابر دانست و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : تولید محصولات فرهنگی از قبیل تولید آلبوم درعرصه موسیقی در دنیا مرسوم است و نهادهای فرهنگی با حمایت دولت آثاری به عنوان مرجع و فقط در جهت الگوسازی ارائه می کنند که هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد اما در ایران چنین نیست و نهادهای وابسته به دولت به طور مستقل اقدام به تولید آثار موسیقایی از قبیل تولید آلبوم و یا برگزاری کنسرت می کنند و بحث الگوسازی به هیچ عنوان در آن مطرح نیست و درعین حال هیچ منطقی جزانجام فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی بر آن نمی توان متصور شد .

وی در ادامه افزود : نهادهای وابسته به دولت تولید آثاری را نشانه گرفتند که این آثار از ابتدا توسط بخش خصوصی عرضه می شد در نتیجه برخلاف اصل 44 قانون اساسی نهادهای دولتی نه تنها درامور بخش خصوصی دخالت می کنند بلکه در برخی موارد با آنها به رقابت نیز می پردازند و اقدام هایی از این دست قانون شکنی محض است .

مدیر انتشارات هرمس در ادامه افزود : مسائلی که در بحث تصدی بخش دولتی و بخش خصوصی مطرح است را دست اندرکاران و سیاستگذاران در بخش دولتی می دانند و همه ما نیز می دانیم که انجام چه اموری موجب موازی کاری ، رقابت معکوس و ایجاد بی انگیزیگی در فعالان بخش خصوصی می شود ولی متاسفانه تصدی بخش دولتی بر امور بخش خصوصی به روش های مختلف در حال رخ دادن است و اصل ماجرا این است که برای انجام تمام امور موسیقی مانند تولید آلبوم و یا برگزاری کنسرت باید با نهادهای دولتی مواجه شد به عنوان مثال اگر کنسرتی توسط بخش خصوصی برگزار شود انجام تمام مراحل اداری از قبیل صدور مجوز ، اجاره سالن و تبلیغات در بخش خصوصی گره خورده است و یا سالن هایی که کنسرت در آن برگزار می شود نیز دولتی است در نتیجه نمی توان به طور قطع گفت که انجام همه امور در دست بخش خصوصی است.

صدیقی افزود : هنگامی که این امور توسط بخش دولتی به راحتی امکان پذیرتراست در نتیجه شرایط فعالیت برای هنرمند نیز آسان تر می شود و درست از همین نقطه است که مشکلات در بخش خصوصی آغاز می شود چراکه نهادهای دولتی به دلیل امکاناتی که دراختیار دارند و با توجیهات خود از قبیل حمایت از هنرمند، ارائه الگو در بخش فرهنگ موسیقی و عبارت هایی از این دست اقدام به برگزاری کنسرت می کنند و هنرمندی که تنها به ارائه هنری قابل قبول روی صحنه فکر می کند ترجیح می دهد برگزاری کنسرت را به بخش دولتی واگذار کند تا خیال خود را از انجام امور برگزاری کنسرت راحت کند؛ البته از سوی دیگر ممکن است هنرمند بخواهد کنسرتی توسط بخش خصوصی برگزار کند اما به این دلیل که بخش خصوصی برای طی کردن مراحل اداری در برگزاری کنسرت باید از بخش دولتی عبور کند کار به نوعی مشارکتی محسوب می شود در نتیجه استقلال بخش خصوصی و البته هنرمند تحت الشعاع امکانات بخش دولتی قرار می گیرد.