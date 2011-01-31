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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

معاون شهردار تهران:

تسهیلات تشویقی صدور پروانه ساختمانی تمدید شد

تسهیلات تشویقی صدور پروانه ساختمانی تمدید شد

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت:استفاده از 20 درصد تسهیلات تشویقی شهروندانی که عوارض صدور پروانه ساختمانی خود را نقدا پرداخت کنند، تا پایان سال تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران کسانی که عوارض صدور پروانه ساختمانی خود را تا پایان دی ماه نقدا پرداخت می کردند از 20 درصد جایزه خوش حسابی بهره مند می شدند.

وی افزود: شورای اسلامی شهر تهران بر اساس مصوبه جدید این زمان را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

پورزرندی خاطرنشان ساخت: این تسهیلات برای رونق هر چه بیشتر بخش مسکن است.

وی افزود: با توجه به این که حوزه مسکن تأثیر مستقیمی بر اشتغال و رونق اقتصادی دارد، شهرداری تهران تسهیلات 20 درصدی خود را بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تمدید کرده است.
 

کد مطلب 1243104

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