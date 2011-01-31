جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی بیست و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: پارسال 2000 سری بلیت سینما برای جشنواره فروخته شد. امسال این رقم به 4300 سری رسیده است. طبق این آمار حدود 50 هزار قطعه بلیت فروخته شده است.

وی گفت: با توجه به این استقبال، شلوغی و ازدحام در سینما فلسطین طبیعی است، علاقمندان به سینما می‌توانستند طبق نوبت و تا سه‌شنبه برای گرفتن بلیت‌هایشان به سینما بیایند، اما دوستان ترجیح دادند در روز اول به سینما بیایند، این نشان دهنده شور و اشتیاق برای جشنواره فجر و دیدن فیلم‌های تازه است. ممکن است این اشتیاق به ازدحام و بی‌نظمی منجر شود اما به گرمای جشنواره کمک می‌کند.

گودرزی ادامه داد: در روز اول تحویل بلیت‌ها، دو سوم از بلیت‌های خریداری شده را به دست خریداران دادیم و دیروز یکشنبه دهم بهمن‌ماه روز آرامی را در سینما فلسطین داشتیم. من ساعاتی را در این سینما و بین علاقمندان بودم و آنها تقریبا بین نیم ساعت تا چهل دقیقه در صف منتظر ماندند در حالی که سال‌های پیش این زمان بسیار بیشتر بود.

مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی گفت: جالب است که تقاضا برای خرید بلیت‌های بخش "نوعی نگاه" به اندازه بخش مسابقه اصلی است. امیدوارم با تجربه امسال، دوره بعد در بخش تحویل بلیت تماشاگران جشنواره با نظم بیشتر و انتظار کمتری روبرو باشند.