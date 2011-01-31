به گزارش خبرنگار مهر، این آئین نامه به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف افزایش تحرک نوآوری، شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی تدوین شده است.
دانشجویان نمونه در دو گروه نمونه دانشگاهی و نمونه کشوری تقسیم بندی می شوند. دانشجویان در گروههای تخصصی شامل گروههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم پایه پزشکی و بهداشت، کشاورزی و دامپزشکی، فنی مهندسی، هنر، علوم پایه و علوم انسانی انتخاب و معرفی میشوند.
دانشجویانی که حداقل یک نیمسال تحصیلی با معدل کل 16 در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته، معدل کل 17 در مقطع کارشناسی ارشد، معدل کل 17 در مقطع دکترای حرفه ای، معدل کل 17 در مقطع دکترای تخصصی و معدل کل 15 در مقطع دکترای بالینی گذرانده باشند، میتوانند در انتخاب نمونه ها شرکت کنند.
دانشجویانی که سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و سایر مراجع قانونی داشته باشند، امکان شرکت در رقابت برای انتخاب دانشجویان نمونه را ندارند.
نحوه محاسبه امتیازات دانشجویان نمونه
|مقطع تحصیلی
|
امتیازات علمی
|
امتیازات علمی
|
امتیازات علمی
|
امتیازات فرهنگی و اجتماعی
|
امتیازات شئون دانشجویی
|جمع امتیازات
|کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
|43
|0-2
|3-25
|10-25
|3-5
|100
|کارشناسی پیوسته
|38
|0-2
|6-30
|10-25
|3-5
|100
|کارشناسی ارشد ناپیوسته
|28
|0-2
|15-40
|10-25
|3-5
|100
|
دکتری حرفه ای
|43
|0-2
|10-25
|10-25
|3-5
|100
|کارشناسی ارشد پیوسته
|38
|0-2
|10-30
|10-25
|3-5
|100
|دکتری تخصصی (Ph.D)
|12
|-
|20-38
|15-30
|5-10
|100
|دکتری تخصصی بالینی
|30
|-
|10-30
|15-30
|5-10
|100
شاخصهای تعیین کننده برای انتخاب دانشجویان نمونه
|نوع امتیازات
|شاخصها
|شاخصها
|شاخصها
|شاخصها
|شاخصها
|شاخصها
|
امتیازات علمی
|معدل کلی واحدهای گذرانده شده
|معدل هر نیمسال
|
امتیازات علمی
|عناوین کسب شده در المپیاد
|
امتیازات علمی
|مقالات
|فعالیت های تحقیقاتی
|تالیف کتاب
|ترجمه و گردآوری کتاب
|اختراع، ابداع و نوآوری
|تجاری سازی علم
|
امتیازات فرهنگی و اجتماعی
|فعالیت های قرآنی
|فعالیت های سیاسی و اجتماعی
|
فعالیتهای ادبی، هنری و اجتماعی
|ایثارگری
|فعالیت های ورزشی
|
کسب مقام در مسابقات قرآن و نهج البلاغه
|
امتیاز به ازای عضویت در بسیج دانشجویی،
|
کسب عناوین در مسابقات معتبر ادبی، هنری
|
جانبازان 70 درصد
|
کسب عنوان در مسابقات ورزشی
|
امتیازات شئون دانشجویی
|پایبندی به انجام فرایض دینی و متعهد بودن
|رعایت پوشش اسلامی برادران و خواهران
|رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهای اجتماعی
|رعایت اخلاق و مسئولیت حرفه ای
|احترام به اساتید، دانشجویان و سایرین
|سایر ویژگیهای برجسته دانشجو
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