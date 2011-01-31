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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

جدول امتیازات دانشجویان نمونه/

جزئیات جدیدترین آیین‌نامه دانشجویان نمونه/ تعیین شاخص‌های شئون دانشجویی

جزئیات جدیدترین آیین‌نامه دانشجویان نمونه/ تعیین شاخص‌های شئون دانشجویی

جدیدترین آئین‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور پس از بازنگری به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این آئین نامه به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف افزایش تحرک نوآوری، شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی تدوین شده است.

دانشجویان نمونه در دو گروه نمونه دانشگاهی و نمونه کشوری تقسیم بندی می شوند. دانشجویان در گروه‌های تخصصی شامل گروه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم پایه پزشکی و بهداشت، کشاورزی و دامپزشکی، فنی مهندسی، هنر، علوم پایه و علوم انسانی انتخاب و معرفی می‌شوند.

دانشجویانی که حداقل یک نیمسال تحصیلی با معدل کل 16 در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته، معدل کل 17 در مقطع کارشناسی ارشد، معدل کل 17 در مقطع دکترای حرفه ای، معدل کل 17 در مقطع دکترای تخصصی و معدل کل 15 در مقطع دکترای بالینی گذرانده باشند، می‌توانند در انتخاب نمونه ها شرکت کنند.

دانشجویانی که سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و سایر مراجع قانونی داشته باشند، امکان شرکت در رقابت برای انتخاب دانشجویان نمونه را ندارند.

نحوه محاسبه امتیازات دانشجویان نمونه

مقطع تحصیلی

امتیازات علمی
آموزشی

امتیازات علمی
المپیادهای علمی
(حداکثر-حداقل)

امتیازات علمی
پژوهشی
(حداکثر-حداقل)

امتیازات فرهنگی و اجتماعی
(حداکثر-حداقل)

امتیازات شئون دانشجویی
(حداکثر-حداقل)

 جمع امتیازات
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 43 0-2 3-25 10-25 3-5 100
کارشناسی پیوسته  38 0-2  6-30  10-25  3-5  100
کارشناسی ارشد ناپیوسته  28  0-2  15-40  10-25  3-5  100

دکتری حرفه ای
پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی

  43  0-2  10-25  10-25  3-5  100
کارشناسی ارشد پیوسته  38  0-2  10-30  10-25  3-5  100
دکتری تخصصی (Ph.D)  12  -  20-38  15-30  5-10  100
دکتری تخصصی بالینی  30  -  10-30  15-30  5-10  100

 شاخصهای تعیین کننده برای انتخاب دانشجویان نمونه 

نوع امتیازات شاخصها شاخصها شاخصها شاخصها شاخصها شاخصها

امتیازات علمی
آموزشی

 معدل کلی واحدهای گذرانده شده معدل هر نیمسال        

امتیازات علمی
المپیادهای علمی

  عناوین کسب شده در المپیاد          

امتیازات علمی
پژوهشی

  مقالات فعالیت های تحقیقاتی  تالیف کتاب  ترجمه و گردآوری کتاب اختراع، ابداع و نوآوری  تجاری سازی علم

امتیازات فرهنگی و اجتماعی

  فعالیت های قرآنی فعالیت های سیاسی و اجتماعی

فعالیتهای ادبی، هنری و اجتماعی

 ایثارگری فعالیت های ورزشی  

کسب مقام در مسابقات قرآن و نهج البلاغه
تالیف، ترجمه یاد گردآوری با موضوعات قرآنی
عضویت و همکاری در کانون های قرآنی، عترت، نماز
مربیان قرآنی دارای تائیدیه

امتیاز به ازای عضویت در بسیج دانشجویی،
امتیاز به ازای عضویت در تشکل دارای مجوز،
امتیاز به ازای عضویت در شورای صنفی،
امتیاز به ازای همکاری با نهادرهبری و کمیته های علمی
تالیف با موضوعات اجتماعی و سیاسی با تایید هیئت نظارت
عضویت فعال در کانون هلال احمر،
مشارکت در تهیه نشریات دانشگاهی

کسب عناوین در مسابقات معتبر ادبی، هنری
دانشجویان دارای مدرک مربیگری در رشته هنر و ادب
مشارکت در کانون ادبی و هنری
برگزاری نمایشگاه
اهدای خون
مشارکت در نمایشگاه قرآنی و دفاع مقدس و حرکت
عضویت در نهادهای خیریه
فعال در برگزاری کرسی نظریه پردازی
عضویت در تعاونی دانشجویی

جانبازان 70 درصد
جانبازان 25 تا 30 درصد
آزادگان و رزمندگان
فرزند و همسر(شهید، جانباز و آزاده)

کسب عنوان در مسابقات ورزشی
دارا بودن کارت مربیگری
تالیف کتب ورزشی

امتیازات شئون دانشجویی

 پایبندی به انجام فرایض دینی و متعهد بودن رعایت پوشش اسلامی برادران و خواهران رعایت مقررات و شئون دانشجویی و هنجارهای اجتماعی رعایت اخلاق و مسئولیت حرفه ای احترام به اساتید، دانشجویان و سایرین سایر ویژگیهای برجسته دانشجو
کد مطلب 1243107

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