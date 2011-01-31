به گزارش خبرنگار مهر، این آئین نامه به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، افزایش مراتب معنوی و تشویق دانشجویان در پایبندی به هویت ملی و گسترش اصول و ارزشهای اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف افزایش تحرک نوآوری، شادابی اجتماعی و شناسایی استعدادهای برتر علمی فرهنگی تدوین شده است.

دانشجویان نمونه در دو گروه نمونه دانشگاهی و نمونه کشوری تقسیم بندی می شوند. دانشجویان در گروه‌های تخصصی شامل گروه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم پایه پزشکی و بهداشت، کشاورزی و دامپزشکی، فنی مهندسی، هنر، علوم پایه و علوم انسانی انتخاب و معرفی می‌شوند.

دانشجویانی که حداقل یک نیمسال تحصیلی با معدل کل 16 در هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته، معدل کل 17 در مقطع کارشناسی ارشد، معدل کل 17 در مقطع دکترای حرفه ای، معدل کل 17 در مقطع دکترای تخصصی و معدل کل 15 در مقطع دکترای بالینی گذرانده باشند، می‌توانند در انتخاب نمونه ها شرکت کنند.

دانشجویانی که سابقه محکومیت در شورای انضباطی دانشگاه و سایر مراجع قانونی داشته باشند، امکان شرکت در رقابت برای انتخاب دانشجویان نمونه را ندارند.

نحوه محاسبه امتیازات دانشجویان نمونه

مقطع تحصیلی امتیازات علمی

آموزشی امتیازات علمی

المپیادهای علمی

(حداکثر-حداقل) امتیازات علمی

پژوهشی

(حداکثر-حداقل) امتیازات فرهنگی و اجتماعی

(حداکثر-حداقل) امتیازات شئون دانشجویی

(حداکثر-حداقل) جمع امتیازات کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 43 0-2 3-25 10-25 3-5 100 کارشناسی پیوسته 38 0-2 6-30 10-25 3-5 100 کارشناسی ارشد ناپیوسته 28 0-2 15-40 10-25 3-5 100 دکتری حرفه ای

پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی 43 0-2 10-25 10-25 3-5 100 کارشناسی ارشد پیوسته 38 0-2 10-30 10-25 3-5 100 دکتری تخصصی (Ph.D) 12 - 20-38 15-30 5-10 100 دکتری تخصصی بالینی 30 - 10-30 15-30 5-10 100

شاخصهای تعیین کننده برای انتخاب دانشجویان نمونه