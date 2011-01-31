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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

پاپ‌زن خبر داد:

رجوع صنعت به دانشگاه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

رجوع صنعت به دانشگاه با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه تاکید کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صنعتگران به دانشگاه ها رجوع می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحمید پاپ زن با اشاره به رجوع صنعتگران به دانشگاه در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صنعتگران مجاب به تجدید نظر در خط تولید خود با هدف بهینه سازی صنعت، نوسازی کردن صنایع انرژی بر و تولید کالاهای با کیفیت تر می شوند.

وی افزود: در نتیجه صنعتگران، کشاورزان و سایر بخش ها نیز در جهت بهینه کردن مصارف انرژی و تولیدات خود به دانشگاه و علم رجوع خواهند کرد دانشگاهیان نیز بایستی با کاربردی کردن طرح ها و پروژه های دانشجویی و دانشگاهی با همت مضاعف و کار مضاعف دولت و ملت را در تحقق اهداف این طرح تحول مهم اقتصادی دولت کمک کنند.
 
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با تاکید بر آثار مثبت هدفمند سازی یارانه ها خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها فرصتی برای نظام جهت تحقق عدالت و نیز جهش اقتصادی و حرکتی به سمت شفاف سازی قیمت ها، رقابت پذیری اقتصادی و منطقی کردن رفتار تولید کننده و مصرف کننده است که می توان با برنامه ریزی جلوی هدر رفتن میزان زیاد انرژی را گرفت.
کد مطلب 1243110

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