به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالحمید پاپ زن با اشاره به رجوع صنعتگران به دانشگاه در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اضافه کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها صنعتگران مجاب به تجدید نظر در خط تولید خود با هدف بهینه سازی صنعت، نوسازی کردن صنایع انرژی بر و تولید کالاهای با کیفیت تر می شوند.

وی افزود: در نتیجه صنعتگران، کشاورزان و سایر بخش ها نیز در جهت بهینه کردن مصارف انرژی و تولیدات خود به دانشگاه و علم رجوع خواهند کرد دانشگاهیان نیز بایستی با کاربردی کردن طرح ها و پروژه های دانشجویی و دانشگاهی با همت مضاعف و کار مضاعف دولت و ملت را در تحقق اهداف این طرح تحول مهم اقتصادی دولت کمک کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه با تاکید بر آثار مثبت هدفمند سازی یارانه ها خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها فرصتی برای نظام جهت تحقق عدالت و نیز جهش اقتصادی و حرکتی به سمت شفاف سازی قیمت ها، رقابت پذیری اقتصادی و منطقی کردن رفتار تولید کننده و مصرف کننده است که می توان با برنامه ریزی جلوی هدر رفتن میزان زیاد انرژی را گرفت.