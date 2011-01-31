واتاری مارش در آستانه بازی تیمش در برابر ب. آ شیراز در هفته دهم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور که عصر امروز دوشنبه به میزبانی قم در سالن مریم برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه بازی در مقابل ب. آ شیراز بسیار حساس و مهم می‌باشد، اظهار داشت: ما از ابتدای بازی در مقابل ب. آ شیراز باید با جدیت تمام بازی کنیم تا بتوانیم اعتماد به نفس حریف را تضعیف کنیم و همین امر در پیروزی تیم تأثیرگذار خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه در 40 دقیقه بازی باید نسبت به حریف تلاش بیشتری کرد تا به پیروزی دست یافت، اضافه کرد: تمام تیم‌های حاضر در لیگ بر‌تر تیم‌های خیلی خوب و با انگیزه هستند و تیم بسکتبال راه و ترابری قم تا کنون بازی‌های سختی را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر بازیکنان تیم با کار گروهی و تلاش توانسته‌اند پیروز میدان باشد.





مارش با اشاره به اینکه سال گذشته در ترکیب تیم بسکتبال شیراز بوده است اضافه کرد: ‌در فصل گذشته در تیم شیراز هم تیمی و دوستان بسیاری داشته‌ام و هم اکنون مطمئن هستم آن‌ها تلاش می‌کنند بازی خوبی را در برابر ما انجام دهند تا به پیروزی دست یابند.



بازیکن آمریکایی تیم راه و ترابری قم بیان داشت: اگر بازیکنان تیم ما کارشان را به نحو احسن انجام دهند اعتقاد دارم برنده میدان خواهیم بود.



وی با اشاره به اینکه تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ بر‌تر کشور بسیار با انگیزه بازی می‌کنند اظهار داشت: بازی در مقابل ب. آ شیراز تجربه خوبی برای تیم بسکتبال راه و ترابری قم خواهد بود و تیم ما در این دور از مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور به خوبی ظاهر شده است و بازی‌های خوبی را از خود به نمایش گذاشته است.



لازم به ذکر است، واتاری مارش 30 ساله در گارد رأس تیم بسکتبال راه و ترابری قم است و سال گذشته نیز در ترکیب تیم لوله A. S شیراز قرار داشت.



وی سال 83 در ترکیب تیم صنام تهران به میدان رفت و یکی از ارکان اصلی این تیم در کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ بر‌تر باشگاه‌های کشور بود، مارش دو سال پیش هم در ازای قراردادی پنچ ماهه برای تیم بیم بابل بازی کرد.

