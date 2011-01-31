دو هولوگرام کارمند فرودگاه شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "به فرودگاه منچستر خوش آمدید، یادآور می شویم که امکان بردن مایعات به داخل هواپیما وجود ندارد... ."

اینها جملاتی است که از این پس دو هولوگرام و یا چهره مجازی برای یادآوری مقررات مربوط به حمل مایعات به داخل هواپیما می گویند.

این هولوگرامها مربوط به دو کارمند این فرودگاه به نامهای "جان والش" و "جولی کاپر" هستند. درحقیقت علاوه بر مسئولت عادی که این دو کارمند انجام می دهند کالبدهای مجازی آنها نیز به ارائه خدمات به مشتریان می پردازند.

براساس گزارش تلگراف، هولوگرام این دو کارمند در ترمینال 1 فرودگاه منچستر در بخش امنیتی فرودگاه به مسافران توضیح می دهند که مایعات را به داخل هواپیما حمل نکنند و هنگام ورود به هواپیما کارت پرواز خود را آماده داشته باشند.

جولی آرمسترانگ، مدیر بخش خدمات رسانی این فرودگاه در این خصوص گفت: "ما همیشه به دنبال راههایی برای استفاده تجربیات جدیدی برای ارائه خدمات به مشتریان فرودگاه خود هستیم. در حقیقت پس از 4 سال که از اجرایی شدن قانون عدم امکان حمل مایعات به داخل هواپیما می گذرد هنوز بسیاری از مسافران این مسئله را فراموش می کنند. به هر حال ما نمی خواهیم که مایعات آنها را در زمان عبور از گیت های امنیتی بگیریم بنابراین تصمیم گرفتیم برای تقویت مقررات مربوط به مایعات از روشهای جدیدی استفاده کنیم."

وی افزود: "شاید استفاده از این هولوگرامها به ما کمک کند. جان و جولی دو تن از محبوب ترین کارمندان بخش خدمات به مشتریان هستند بنابراین امیدوارم که چهره مجازی آنها بتواند به ما در حل مشکل حمل مایعات کمک کنند."