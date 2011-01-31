1000 موسسه خصوصی با تامین اجتماعی گلستان قرارداد دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی صبح دوشنبه در نشست این مدیریت افزود: یکی از شاخصهای مهم در مقولۀ سلامت میزان دسترسی مخاطبان به خدمات درمانی است.

وی اظهار داشت: توزیع عادلانه خدمات در سطح استان از طریق دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم و طرحهای جانبی همانند طرح پزشکان معین در شهرستانهای فاقد مرکز ملکی سبب شد که استان گلستان در بین تمام استانهای کشور مقام دوم را به لحاظ میزان دسترسی به این خدمات کسب کند.

وی یادآورشد: این مدیریت همچنین در حال استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMS در دو بیمارستان استان است که تأثیر قابل توجهی در ارتقای سطح فرآیندهای درمانی خواهد داشت.

نصرتی گفت: پیرو ارزیابی تیم ممیزی وزارت بهداشت از بیمارستان حکیم جرجانی گرگان این بیمارستان مفتخر به اخذ ارزشیابی درجۀ یک شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: با عنایت به سوابق این مرکز درمان بستری در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ رتبه درجه یک در بخشهای ویژه CCU , ICU در سطح کشور در سنوات گذشته و تلاش جهت ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان محترم تأمین اجتماعی، انتظار می رود که با افتتاح و راه اندازی فاز دوم بیمارستان تحت عنوان طرح توسعه، به بیمارستانی بزرگ و مجهز به تجهیزات کلینیکی و پاراکلینیکی مدرن در راستای رفاه حال بیمه شدگان و هم استانیهای گرامی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیمارستان حکیم جرجانی گرگان با تعداد یکصد تخت بستری، درمانگاه، اورژانس و بخشهای ویژه خدمات خود را ارائه می کند.