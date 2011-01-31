90 غرفه تجاری در مرز مهران به بهره برداری می رسد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: به منظور سهولت در مراودات تجاری میان تجار ایران و عراق مجتمع تجاری 90 غرفه ای مرز بین المللی مهران در دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

وی گفت: اجرای این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و در دو طبقه ده میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار مهران گفت: با بهره برداری از این مجتمع امکان برگزاری نمایشگاه مشترک تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی در بازارچه مرزی مهران فراهم می شود.

این مسئول میزان حجم کل مبادلات تجاری در ده ماهه گذشته سالجاری را 760 هزار تن به ارزش اقتصادی 436 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از بدو تاسیس بازارچه مرزی تاکنون بیش از 150 میلیارد ریال اعتبار صرف زیر ساخت های این بازارچه از جمله پارکینگ، ساختمان اداری، مسجد، رستوران، آتش نشانی، نصب باسکول و محوطه سازی به وسعت 12 هکتار شده است.

250 تاجر و بازرگان ، 100 نفرپیله ور و 600 کارگر در بازارچه مرزی مهران مشغول فعالیت های تجاری اقتصادی هستند.



