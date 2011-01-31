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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

پرستاران کشور برای نخستین بار از راه دور آموزش می بینند

پرستاران کشور برای نخستین بار از راه دور آموزش می بینند

معاون فنی سازمان نظام پرستاری از راه اندازی نخستین دوره آموزش از راه دور پرستاری با امتیاز بازآموزی با عنوان گزارش نویسی در پرستاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه سالمی افزود: این دوره توسط قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری سازمان نظام پرستاری طراحی شده و به مرحله اجرا در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: عنوان این دوره گزارش نویسی در پرستاری است که کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری و مامایی می توانند با شرکت در آن از 2 امتیاز بازآموزی نیز برخوردار شوند.
 
سالمی اعتبار این دوره آموزشی را تا شهریور سال 90 عنوان کرد و افزود: هزینه دوره 40هزار ریال است که همکاران پرستار و ماما می توانند با خریداری لوح فشرده آموزشی این دوره آن را بر روی رایانه شخصی خود بدون نیاز به نصب نرم افزار اجرا و مطالعه کنند.
 
وی ادامه داد: با خرید هر لوح فشرده نام همکاران ثبت می شود که در ادامه می توانند با پاسخ به پرسش های موجود در آن از امتیاز بازآموزی و گواهی پایان دوره برخوردار شوند.
 
سالمی با بیان اینکه هدف کلی از تدوین این درس آشناسازی پرستاران با اصول و روش های صحیح گزارش نویسی مد نظر بوده است، تأکید کرد: انتظار داریم پرستاران ما پس از مطالعه این لوح فشرده آموزشی، تعریف گزارش، اهداف گزارش نویسی، روش های گزارش نویسی، خصوصیات یک گزارش علمی و صحیح، گزارش برخی از اقدامات پرستاری و بایدها و نبایدها در گزارش نویسی را فرا بگیرند.
 
معاون فنی سازمان نظام پرستاری با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مدارک پرونده بیماران، گزارش پرستاری است، افزود: پرستاران ما باید به ثبت و گزارش دهی به عنوان منبع ارزشمندی از اطلاعات برای استفاده همه اعضای تیم مراقبتی و بهداشتی توجه ویژه ای داشته باشند.
کد مطلب 1243119

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