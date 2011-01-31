پرستاران کشور برای نخستین بار از راه دور آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه سالمی افزود: این دوره توسط قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری سازمان نظام پرستاری طراحی شده و به مرحله اجرا در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: عنوان این دوره گزارش نویسی در پرستاری است که کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری و مامایی می توانند با شرکت در آن از 2 امتیاز بازآموزی نیز برخوردار شوند.

سالمی اعتبار این دوره آموزشی را تا شهریور سال 90 عنوان کرد و افزود: هزینه دوره 40هزار ریال است که همکاران پرستار و ماما می توانند با خریداری لوح فشرده آموزشی این دوره آن را بر روی رایانه شخصی خود بدون نیاز به نصب نرم افزار اجرا و مطالعه کنند.

وی ادامه داد: با خرید هر لوح فشرده نام همکاران ثبت می شود که در ادامه می توانند با پاسخ به پرسش های موجود در آن از امتیاز بازآموزی و گواهی پایان دوره برخوردار شوند.

سالمی با بیان اینکه هدف کلی از تدوین این درس آشناسازی پرستاران با اصول و روش های صحیح گزارش نویسی مد نظر بوده است، تأکید کرد: انتظار داریم پرستاران ما پس از مطالعه این لوح فشرده آموزشی، تعریف گزارش، اهداف گزارش نویسی، روش های گزارش نویسی، خصوصیات یک گزارش علمی و صحیح، گزارش برخی از اقدامات پرستاری و بایدها و نبایدها در گزارش نویسی را فرا بگیرند.

معاون فنی سازمان نظام پرستاری با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین مدارک پرونده بیماران، گزارش پرستاری است، افزود: پرستاران ما باید به ثبت و گزارش دهی به عنوان منبع ارزشمندی از اطلاعات برای استفاده همه اعضای تیم مراقبتی و بهداشتی توجه ویژه ای داشته باشند.