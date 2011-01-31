زمین لرزه های کرمان 10 میلیارد تومان خسارت به جا گذاشت

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: زمین لرزه های 6 و 6.5 ریشتری ریگان در شرق کرمان خسارت زیادی در منطقه بجای گذاشته است.

وی افزود: این خسارات 10 میلیارد تومان در بخشهای مختلف برآورد می شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: زمین لرزه به شش هزار واحد مسکونی، 37 مدرسه، بخشهای برق، آب، قنوات و کشاورزی خسارت زده است.

این مسئول گفت: با توجه به ثبت نام متقاضیان بازسازی، مردم منطقه باید هر چه سریعتر برای اعلام آمادگی به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان بهترین راه برای جلوگیری از خسارات را مقاوم سازی دانست.



