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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

زمین لرزه های کرمان 10 میلیارد تومان خسارت به جا گذاشت

زمین لرزه های کرمان 10 میلیارد تومان خسارت به جا گذاشت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به خسارت زمین لرزه در شرق کرمان گفت: طبق برآورد صورت گرفته میزان خسارت در این بخش 10 میلیارد تومان است.

محمد جواد کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: زمین لرزه های 6 و 6.5 ریشتری ریگان در شرق کرمان خسارت زیادی در منطقه بجای گذاشته است.

وی افزود: این خسارات 10 میلیارد تومان در بخشهای مختلف برآورد می شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: زمین لرزه به شش هزار واحد مسکونی، 37 مدرسه، بخشهای برق، آب، قنوات و کشاورزی خسارت زده است.

این مسئول گفت: با توجه به ثبت نام متقاضیان بازسازی، مردم منطقه باید هر چه سریعتر برای اعلام آمادگی به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

وی با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان بهترین راه برای جلوگیری از خسارات را مقاوم سازی دانست.


 

کد مطلب 1243120

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