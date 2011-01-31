راه وترابری قم با تمام توان در برابر ب. آ شیراز صف آرایی خواهد کرد

سید عباس آقا کوچکی در آستانه بازی تیمش در برابر ب. آ شیراز در هفته دهم دور رفت مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور که عصر امروز دوشنبه به میزبانی قم، در سالن مریم برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص تیم ب. آ شیراز بیان داشت: مسعود قاسمی یکی از مربیان تحصیل کرده عرصه بسکتبال می‌باشد که به وی شناخت و آشنایی کافی دارم که در بسکتبال دارای تفکرات بسیار خوبی است.



تیم ب. آ شیراز دارای برنامه منسجم است



وی اظهار داشت: تیم ب. آ شیراز هر هفته بهتر از قبل بازی می‌کند و این امر نشان دهنده این است که این تیم نوسانات کم دارد یعنی دارای برنامه منسجم و رو به رشد است.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم بیان داشت: تیم ب. آ شیراز تیم بسیار خوب و با استعدادی است و این تیم از نظر قدرتی همچون کاسپین قزوین و توزین الکتریک کاشان تأثیرگذار و توانمند می‌باشد.



آقا کوچکی با اشاره به اینکه هنوز نیز از نبود ایمان زندی و مصدومیت توماج کریمیان متأثر هستیم اضافه کرد: تیم بسکتبال راه وترابری قم طبق روال عادی‌‌ همان روند قبلی خود را ادامه خواهد داد و ما برای هر بازی برنامه و سیستم خاص داریم و انشاء الله در بازی در برابر تیم ب. آ شیراز با کار تیمی و گروهی پیروز میدان خواهیم شد.



وی گفت: در حال حاضر تیم بسکتبال قم در مسابقات لیگ بر‌تر کشور از 9 بازی هفت پیروزی را کسب کرده است و تا کنون رشد و پیشرفت خوبی طی دارد و سبب احیا و پویایی ورزش استان قم شده است و به نوعی سبب نماد و مطرح شدن نام بسکتبال قم در کشور شده است.



سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم بسکتبال قم که افتخاری برای قم می‌باشد توسط مسئولین استان مورد حمایت قرار گیرد زیرا ورزش قم بویژه بسکتبال نیازمند توجه و حمایت مسئولان قمی هستند.



شایان ذکر است تیم راه و ترابری قم هم اکنون با 9 بازی، دو باخت، هفت پیروزی و 16 امتیاز همچنان در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور می‌باشد و همچنین تیم ب. آ شیراز نیز با هفت بازی، سه برد و 10 امتیاز در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار دارد.

