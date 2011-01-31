منچستریونایتد با "کرالی" دیدار می کند آرسنال با "اورینت"

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد، قهرمان 11 دوره رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان، در ورزشگاه اولدترافورد میزبان "کرالی" خواهد بود حال آنکه آرسنال در دور پنجم رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان در زمین "اورینت" بازی خواهد کرد.

برنامه دور پنجم رقابت های جام حذفی انگلستان به شرح زیر است:

* منچسترسیتی یا ناتس کانتی - آستون ویلا

* وستهام - برنلی

* استوک سیتی - برایتون

* بیرمنگام سیتی - شفیلدونزدی

* لیتون اورینت - آرسنال

* اورتون یا چلسی - ریدینگ

* منچستریونایتد - کرالی

* فولهام - بولتون یا ویگان