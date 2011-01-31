مرکل خواستار خودداری مبارک از توسل به خشونت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آنجلا مرکل" در گفتگو با "حسنی مبارک" از وی خواست تا آزادی تبادل اطلاعات و تظاهرات را در مصر تضمین کند.

صدراعظم آلمان دیروز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی طولانی با حسنی مبارک، از وی خواست تا زمینه‌ یک راه حل مسالمت‌ آمیز برای مناقشه‌ سیاس در مصر را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد :در این گفتگو صدراعظم آلمان از حسنی مبارک خواسته است تا نیروهای امنیتی از توسل به خشونت علیه مردم معترض اجتناب کنند. از سوی دیگر مرکل خواسته است تا آزادی تظاهرات و تبادل اطلاعات برای مردم تضمین شود.

از نظر دولت آلمان، اصلاحاتی که دولت وعده‌ آن را داده است، باید اجرا شوند و پاسخ به نیازهای مردم مصر، به ویژه جوانان امری اجتناب‌ ناپذیر است.