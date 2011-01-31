سند فوق محرمانه وزارت کشور مصر/ استفاده از اوباش برای سرکوب قیام مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، سند شماره "60/ب/م ی" که از دفتر "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق مصر به بیرون درز کرده است، نشان می دهد مقامات مصری به صورت سازمان یافته از اراذل و اوباش برای سرکوب قیام ملت خود استفاده می کنند.

بر روی این سند که نسخه ای از به روزنامه الاخبار رسیده است "مُهر فوق محرمانه" درج شده است و در آن تاکید شده است که برای مراکز مربوطه ارسال شود.

در متن این سند که با عنوان "طرح مبارزه با تظاهرات مردمی و راهبردهای موردنظر" تهیه شده، آمده است : باید تعدادی از اراذل و اوباش با پرداخت هزینه های لازم و مکفی استخدام شده و آنها را در مراکز تجمعات و اعتراضات مستقر کرد. باید به این افراد توضیح داده شود که چگونه در این مناطق ناآرام فعالیت کنند.

در ادامه این سند آمده است : این افراد باید لباس شخصی بر تن داشته باشند و به آنها چماق و یا باتومهای آهنی کوچک داده شود تا بتوانند معترضین و تظاهرکنندگان را دستگیر کنند.

این سند بر این مسئله تاکید کرده است که در زمانی که این اراذل و اوباش به سرکوب مردم مصر در تظاهرات مشغول هستند نباید هرگز نیروی امنیتی و یا پلیس در خیابانها و معابر حضور داشته باشد. بر این اساس، این نیروهای پلیس باید لباس نظامی بر تن نداشته باشند و با لباس شخصی در بین تظاهرکنندگان حضور داشته باشند.

به گزارش مهر، وزارت کشور مصر در ادامه تاکید کرده است: این نیروهای امنیتی تا زمانی که اوامر بعدی را بگیرند باید به همین صورت در بین معترضین حضور داشته باشند. آنان باید در کنار خیابانها، معابر، درختان، پارکینگ و در نزدیکی معترضین حضور داشته باشند و هرگز هویت واقعی خود را فاش نکنند.

در بخش دیگر از این سند به این مسئله اشاره شده است که باید اخبار غیر واقعی درباره غارتگری نقاط و مراکز حساس کشور توسط معترضین در اختیار شبکه های داخلی و خارجی تلویزیونی قرار گیرد.

همچنین باید کمیته های مردمی که در جهت جلوگیری از اعمال غارتگری تشکیل شده اند مردم معترض و تظاهر کننده را به خاتمه دان به اعتراضاتشان دعوت کرده و با توجه به وضعیت ناامن و ناآرام کشور آنان را به سوی خانه هایشان روانه کنند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد افشای این سند در بین مردم مصر سبب شدت گرفتن تظاهرات آنان و تسلیم نشدن آنها در برابر ارعاب مقامات رژیم مبارک شوند که در نظر دارند با هر ترفندی از سقوط این رژیم جلوگیری کنند.