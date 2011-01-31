  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

الاخبار فاش کرد:

سند فوق محرمانه وزارت کشور مصر/ استفاده از اوباش برای سرکوب قیام مردم

سند فوق محرمانه وزارت کشور مصر/ استفاده از اوباش برای سرکوب قیام مردم

یک روزنامه عربی امروز با افشای یک سند محرمانه که از وزارت کشور مصر خارج شده است، تاکید کرد: وزارت کشور مصر در روزهای اخیر از نیروهای پلیس تحت فرمان خود تقاضا کرده از اراذل و اوباش برای سرکوب قیام ملت استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، سند شماره "60/ب/م ی" که از دفتر "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق مصر به بیرون درز کرده است، نشان می دهد مقامات مصری به صورت سازمان یافته از اراذل و اوباش برای سرکوب قیام ملت خود استفاده می کنند.

بر روی این سند که نسخه ای از به روزنامه الاخبار رسیده است "مُهر فوق محرمانه" درج شده است و در آن تاکید شده است که برای مراکز مربوطه ارسال شود.

در متن این سند که با عنوان "طرح مبارزه با تظاهرات مردمی و راهبردهای موردنظر" تهیه شده، آمده است : باید تعدادی از اراذل و اوباش با پرداخت هزینه های لازم و مکفی استخدام شده و آنها را در مراکز تجمعات و اعتراضات مستقر کرد. باید به این افراد توضیح داده شود که چگونه در این مناطق ناآرام فعالیت کنند.

در ادامه این سند آمده است : این افراد باید لباس شخصی بر تن داشته باشند و به آنها چماق و یا باتومهای آهنی کوچک داده شود تا بتوانند معترضین و تظاهرکنندگان را دستگیر کنند.

این سند بر این مسئله تاکید کرده است که در زمانی که این اراذل و اوباش به سرکوب مردم مصر در تظاهرات مشغول هستند نباید هرگز نیروی امنیتی و یا پلیس در خیابانها و معابر حضور داشته باشد. بر این اساس، این نیروهای پلیس باید لباس نظامی بر تن نداشته باشند و با لباس شخصی در بین تظاهرکنندگان حضور داشته باشند.

به گزارش مهر، وزارت کشور مصر در ادامه تاکید کرده است: این نیروهای امنیتی تا زمانی که اوامر بعدی را بگیرند باید به همین صورت در بین معترضین حضور داشته باشند. آنان باید در کنار خیابانها، معابر، درختان، پارکینگ و در نزدیکی معترضین حضور داشته باشند و هرگز هویت واقعی خود را فاش نکنند.

در بخش دیگر از این سند به این مسئله اشاره شده است که باید اخبار غیر واقعی درباره غارتگری نقاط و مراکز حساس کشور توسط معترضین در اختیار شبکه های داخلی و خارجی تلویزیونی قرار گیرد.

همچنین باید کمیته های مردمی که در جهت جلوگیری از اعمال غارتگری تشکیل شده اند مردم معترض و تظاهر کننده را به خاتمه دان به اعتراضاتشان دعوت کرده و با توجه به وضعیت ناامن و ناآرام کشور آنان را به سوی خانه هایشان روانه کنند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد افشای این سند در بین مردم مصر سبب شدت گرفتن تظاهرات آنان و تسلیم نشدن آنها در برابر ارعاب مقامات رژیم مبارک شوند که در نظر دارند با هر ترفندی از سقوط این رژیم جلوگیری کنند.

کد مطلب 1243128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه