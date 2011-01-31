نمایشگاه بزرگ قرآن کریم در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ، احمد سعیدی یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: سومین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم استان به میزبانی شهر کرمان 18تا25بهمن ماه در حسینیه ثارالله کرمان برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه این سومین نمایشگاه قرانی در دولت نهم و دهم است گفت: این نمایشگاه در فضایی مناسب و با حضور بیش از 50 موسسه قرآنی مردمی و در همین حدود نیز موسسات دولتی که در زمینه قرآنی فعالیت می کنند برگزار می شود.

وی تعداد موسسات قرآنی مردمی استان را 110موسسه ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه توانمندیهای قرآنی موسسات برتر را به نمایش می گذارد از همه موسسات نتوانستیم در نمایشگاه استفاده کنیم.

این مسئول فرهنگی همچنین افزود: 12 کمیته در ایجاد این نمایشگاه فعالیت کردند و بخشی از نمایشگاه آثار مکتوب ارائه می شود همچنین نمایش قرآن های نفیس، ترجمه های قرآنی، مطبوعاتی قرآنی و همچنین بخش هنری شامل نمایش تابلوهای نور و کارگاههای هنری منبت و مشبک از دیگر بخش های این نمایشگاه است.

وی گفت: 100 ناشر در غرفه های متعدد که حدود 50 غرفه جهت فروش محصول وجود دارد به ارائه محصولات خود می پردازند که این محصولات شامل کتاب و نرم افزارهای قرآنی است.

وی از دیگر برنامه های این نمایشگاه را برپایی نمایشگاه قرآن و بصیرت که برگرفته از اتفاقات 9 دی ماه است دانست و گفت: نمایش فیلم های قرآنی نیز در محل نمایشگاه انجام می شود و در پایان نیز از فعالان قرآنی استان تجلیل می شود.

سعیدی خاطرنشان کرد: تفاوت نمایشگاه امسال با دیگر سالها در خلاقیت و نوآوری و ارائه محصولات جدیدتر است و قرار است در این نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی روز ایران معرفی شوند.

نمایشگاه بزرگ قرآنی استان کرمان 18 تا 25 بهمن در محل حسینیه ثارالله برپا می شود.