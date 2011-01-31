علیرضا علیزاده از اعضای انجمن ملی شعر امین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه هفتگی این هفته به دلیل تقارن با ایام عزاداری پایان ماه صفر و تعطیلی‌ها برگزار نخواهد شد.

وی گفت: طبق روال همیشگی انجمن، جلسه هفتگی بعدی انجمن، چهارشنبه 20 بهمن با عنوان " تاملی در ابعاد معنوی مثنوی" برگزار خواهد شد که در آن مرتضی امیری اسفندقه به تحلیل و تفسیر ابیات مثنوی معنوی خواهد پرداخت. در کنار مثنوی خوانی و بررسی ابیات این کتاب، اشعار منتخب چند تن از اعضای انجمن نیز قرائت خواهد شد.

علیزاده درباره جلسه ماهیانه این انجمن ادبی گفت: جلسه آتی ماهیانه انجمن روز 25 یا 26 بهمن برپا می‌شود که این نشست درباره شعر و مدیحه سرایی خواهد بود. هنوز عنوان دقیقی برای جلسه انتخاب نشده است و در حال رایزنی با علی موسوی گرمارودی برای عنوان و حضور در این جلسه هستیم. جزئیات دقیق تر این مراسم به زودی اعلام خواهد شد.

دیروز یکشنبه 10 بهمن نیز کنفرانس خبری کنگره شعر توحیدی با حضور علی‌قلی امیراحمدی مشاور وزیر ارشاد، مرتضی امیری اسفندقه دبیر علمی کنگره شعر توحیدی و علیرضا علیزاده دبیر اجرایی این کنگره در محل انجمن ملی شعر امین برگزار شد که در این جلسه سیاست‌های کلی اجرایی کنگره شعر توحیدی تشریح شد.