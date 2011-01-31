به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "سنگ اول" در جشنواره سانتاباربارا که از هشتم تا 17 بهمن‌ماه برگزار می‌شود حضور دارد و روزهای 13 تا 15 بهمن سه بار به نمایش درخواهد آمد.

"سنگ اول" با بازی محسن تنابنده و اندیشه فولادوند بر اساس یکی از داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است، بهرام دهقانی تدوین، جهانگیر میرشکاری صداگذاری و محمد محمدعلی آهنگسازی این فیلم را انجام داده‌اند.

این سومین حضور فیلم در جشنواره‌های بین المللی پس از جشنواره‌های پوسان کره جنوبی و جشنواره فیلم هند است، "سنگ اول" از تولیدات مرکز سیما فیلم است و اداره کل تأمین برنامه خارجی و رسانه بین‌الملل عرضه بین‌المللی آن را برعهده دارد.

