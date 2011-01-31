امید زیادی به ماندن"مبارک"نیست/ دیکتاتورها از خواب بیدار شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، آنتی وار در گزارشی با اشاره به ناآرامی های اخیر در مصر و اینکه "حسنی مبارک" تا چه زمانی در راس قدرت باقی خواهد ماند؟ نوشت: در نتیجه ناآرامی های اخیر در مصر بیش از 150 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند و در این بین افراد زیادی بازداشت شدند، در حال حاضر مصری ها قیام کردند و دهها هزار نفر از معترضین خواستار سقوط حکومت دیکتاتوری "حسنی مبارک" هستند.

این پایگاه اینترنتی در ادامه به نگرانی آمریکا در رابطه با از دست دادن همپیمان مدیترانه ای خود اشاره می کند و می نویسد: دولت "باراک اوباما" که هنوز به سرکوب تظاهرات در مصر و باقی ماندن "حسنی مبارک" در مسند قدرت امیدوار است، در عین حال با این واقعیت که حکومت دیکتاتوری مصرسقوط می کند، کنار آمده است و روز گذشته اتباع خود را از این کشور خارج کرد و امروز دوشنبه نیز دیپلماتهای خود را از مصر خارج خواهد کرد.

این پایگاه اینترنتی در ادامه این گزارش می نویسد: در حالی که مبارک همچنان به قدرت چسبیده است، مخالفت ارتش مصر برای کنار گذاشتن اختلافات خود با دیکتاتور این کشور و در عین حال شلیک گلوله به روی معترضین سبب برانگیختن شک و تردیدهایی در این باره شده است که احتمال سرنگونی دیکتاتوری مصر وجود دارد.

منابع محلی در قاهره از بالا گرفتن اختلافات میان دولت و مقامات ارتش درباره چگونگی تعامل با تظاهرات خبر می دهند. بر این اساس، هم اکنون در این زمینه که باید با مردم معترض به صورت خشونت آمیز و یا مسالمت آمیز برخورد شود اختلاف وجود دارد.

آنتی وار در ادامه به وحشت دیکتاتورهای جهان عرب از قیام مردم خود اشاره می کند و می نویسد: هم اکنون دیگر دیکتاتورهای منطقه بر این موضوع پافشاری می کنند که همانند رهبران مصری و تونسی نیستند.

این پایگاه اینترنتی تاکید می کند: هم اکنون یک سئوال واقعی وجود دارد و اینکه چه تعداد از دیکتاتورهای جهان عرب در نهایت متوجه اشتباهات خود می شوند و درک خواهند کرد مردم مظلوم که از مشکلات اقتصادی و پایمال شدن حقوق خود رنج می برند، برای همیشه ساکت باقی نمی مانند.