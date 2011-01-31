برپایی جشنواره "دیوار ها سخن می گوید" در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: این طرح از جمله برنامه های فرهنگی دهه فجر امسال که در تمامی شهرهای استان گلستان به مناسبت 22 بهمن ماه شکل می گیرد.

وی اظهار داشت: خلق آثار هنرمندان گلستانی بر روی بوم به صورت زنده است که برای راهپیمایان به تصویر کشیده می شود.



منتظری گفت: در فجر 89، استان گلستان میزبان دو رخداد بزرگ فرهنگی و هنری در گستره بین المللی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: جشواره بین المللی تئاتر فجر در بخش بین الملل از 16 بهمن و جشنواره بین المللی فیلم فجر از 20 بهمن ماه در استان گلستان برگزار می شود.