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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

برپایی جشنواره "دیوار ها سخن می گوید" در گلستان

برپایی جشنواره "دیوار ها سخن می گوید" در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: جشنواره تجسمی و کار بزرگ (دیوارها سخن می گوید) در تمامی شهرهای استان به مناسبت ایام فجر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری صبح دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: این طرح از جمله برنامه های فرهنگی دهه فجر امسال که در تمامی شهرهای استان گلستان به مناسبت 22 بهمن ماه شکل می گیرد.

وی اظهار داشت: خلق آثار هنرمندان گلستانی بر روی بوم به صورت زنده است که برای راهپیمایان به تصویر کشیده می شود.
 
منتظری گفت: در فجر 89، استان گلستان میزبان دو رخداد بزرگ فرهنگی و هنری در گستره بین المللی است.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: جشواره بین المللی تئاتر فجر در بخش بین الملل از 16 بهمن و جشنواره بین المللی فیلم فجر از 20 بهمن ماه در استان گلستان برگزار می شود.
کد مطلب 1243134

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