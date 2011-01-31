عملیات کنترل شیمیایی علف های هرز غلات در ایلام آغاز شد

سیامک بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال زراعی جاری عملیات کنترل شیمیایی علف های هرز غلات پائیزه شامل جو و گندم در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری استان در سطح سه هزار هکتار در مزارع غلات با استفاده از سموم علفکش با تکیه و تاکید به رعایت تناوب استفاده از سموم به منظور جلوگیری از بروز پدیده مقاومت علف های هرز نسبت به سموم علفکش آغاز شده است .

مدیر حفظ نباتات سازمان افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل مبارزه این سطح به 75 هزار هکتار برسد که برای این منظور بیش از 40 تن انواع علفکش توسط بخش خصوصی تهیه وتدارک شده است .

وی گفت: به همین منظور تعداد شش هزار و 200 دستگاه انواع سمپاش از قبیل پشت تراکتوری، تانکری، فرقونی پشتی ساده، پشتی موتوری و میکرو نردار توسط بخش خصوصی وبا همکاری این مدیریت آماده وسازماندهی شده است .