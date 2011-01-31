واکنش جهانی به قیام مردم مصر؛ از فیلترینگ و سانسور اخبار تا مواضع ریاکارانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، در حالی که هفت روز از قیام مردمی مصر و اعتراضات ضد دولتی در این کشور می گذرد مقامات خارجی واکنش های متفاوتی به تظاهرات ها و درخواستهای مردمی این کشور به ویژه کناره گیری "حسنی مبارک" از قدرت نشان داده اند.

تحولات کنونی مصر بیش از همه سران جهان عرب و مقامات غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را آزرده خاطر کرده است هر چند که مقامات کاخ سفید نه تنها صراحتا ابراز نگرانی نکرده اند بلکه مدعی شده اند رژیم مبارک باید به خواسته های مردمی مصر احترام بگذارد.

کاخ سفید در این رابطه در بیانیه ای اعلام کرد که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از گذار آرام مصر به سوی دولتی که پاسخگوی آمال مردم این کشور باشد حمایت می‌کند.

این در حالی است که با وجود صدور این بیانیه "جیمی کارتر" رئیس جمهور اسبق آمریکا در اظهاراتی متناقض با دیگر مقامات آمریکا اظهار داشت : بر خلاف میل آمریکا، "حسنی مبارک" رفتنی است.

در این میان رژیم صهیونیستی بیش از همه نگران وضعیت کنونی مصر است چرا که هر گونه تغییر در عرصه سیاسی مصر به معنای از دست دادن هم پیمان عرب این رژیم خواهد شد. این نگرانی از این نظر قابل توجه است که هنوز چند هفته از سقوط دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" در تونس بزرگترین حامی محرمانه سیاستهای رژیم صهیونیستی نمی گذرد.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم در واکنش به تحولات کنونی مصر ضمن ابراز نگرانی از اوضاع این کشور با اشاره به توافقنامه صلح میان قاهره و تل آویو گفت : صلح میان مصر و اسرائیل 30 سال پایدار بوده است و هدف ما حفظ روابط قاهره و تل آویو است.

فیلترینگ سایت ها و وبلاگها و حذف کلید واژه مصر از جمله راهکار برخی کشورها برای مقابله با سرایت انتفاضه مصر به ملتهایشان محسوب می شود.

روزنامه "هاآرتص" چاپ رژیم صهیونیستی نیز در گزارشی نوشت : اسرائیل از مقامات کشورهای جهان خواسته است تحت هر شرایطی نظام مبارک را حفظ کنند.

"یوسف القرضاوی" رئیس اتحادیه جهانی علمای اهل سنت در بیانیه ای اعلام کرد که این اتحادیه با نگرانی بسیار انتفاضه مردمی مصر را دنبال می کند.

وی افزود: ملت مصر در زندان بزرگی که قانون فوق العاده بر آن حکومت می کند زندانی است اما بعد از صبر طولانی مردم مصر و تحمل فقر و گرسنگی، جوانان این کشور در برابر غارت ثروت کشورشان و اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی مصر به پا خواسته اند.

"عبدالله دوم" پادشاه اردن از جمله مقاماتی است که به شدت از تحولات کنونی مصر ناخرسند و از سرایت انتفاضه مردمی مصر و تونس به اردن نگران است. وی در گفتگوی تلفنی با باراک اوباما و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس اوضاع مصر را بررسی کرد.

در همین راستا ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز که از جمله هم پیمانان رژیم کنونی مصر محسوب می شود ابراز امیدواری کرد که مصر هر چه سریعتر به ساحل امنیت و ثبات بازگردد چرا که به زعم وی مصر نقش محوری و مهمی در حمایت از قضیه فلسطین دارد.

در این میان واکنش چین متفاوت از دیگر کشورها است. "هونگ لی" سخنگوی وزارت امور خارجه چین شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور به دقت تحولات مصر را پیگیری می کند و امیدوار است مصر به فورا به نظام پیشین خود بازگردد.

مقامات چین به این امر بسنده نکردند بلکه وبلاگ هایی را که اخبار و تحولات مصر را منتشر می کنند فیلتر کرده اند. همچنین سایتهای چینی با حذف کلید واژه مصر امکان دسترسی به اخبار مربوط به مصر را از بین برده اند.

این اقدامات نشان می دهد که علاوه بر رهبران جهان عرب مقامات کشورهای دیگر همچون چین از انعکاس قیام مردمی مصر که خواهان تغییر و اصلاحات سیاسی هستند دچار وحشت شده اند.