پذیرش 1400 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته در واحد ایلام

منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت این تعداد دانشجو در 14 رشته تحصیلی شامل مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی الکتروتکنیک، مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی جنگلداری، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی تولیدات گیاهی، حسابداری، زبان انگلیسی، آموزش ابتدایی، زبان و ادبیات فارسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و مدیریت بازرگانی پذیرفته شده اند.

وی تصریح کرد: اکثر رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با نسخه توسعه استان همخوانی دارد و با توجه به در حال توسعه بودن استان امروز بیش از پیش استان ایلام به نیروی متخصص و متعهد کارآمد نیاز دارد که این وظیفه خطیر بر عهده دانشگاه های استان است.

احمدی بیان کرد: از اقدامات مهم این دانشگاه پذیرش دانشجو برای اولین بار در رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک خودرو، مهندسی الکتروتکنیک، مدیریت بازرگانی، مهندسی منابع طبیعی و جنگلداری است که باتوجه به کثرت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی این رشته ها و تاسیس رشته های کارشناسی پیوسته باعث رفع دغدغه دانشجویان و خانواده آنها جهت ادامه تحصیلی شده است.

معاون آموزشی واحد ایلام در خصوص ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته واحد ایلام گفت: پذیرفته شدگان می توانند از تاریخ 9 بهمن ماه سال جاری برای ثبت نام به واحد ایلام مراجعه کنند.