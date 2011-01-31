فلسفه رواقی تأثیری دراز مدت بر فلسفه غرب داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "فلسفه رواقی جدید" اثر لورنس بیکر اخیراً از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است.

دکتر لورنس بیکر در مورد این کتاب و محورهای مورد بررسی در آن به خبرنگار مهر گفت: فلسفه و اخلاق رواقی تأثیر بلند مدتی در اندیشه و تاریخ اندیشه غرب داشته است. این تأثیر حدود 500 سال ادامه داشت.

عامل اضمحلال اخلاق و فلسفه رواقی ظهور الهیات بود

وی افزود: یکی از عوامل اضمحلال اخلاق رواقی و فلسفه رواقیون ظهور الهیات بود. الهیاتی که توسط کلیسای اوانجلیست تعلیم داده می‌شد اخلاق رواقی را به حاشیه راند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پس از این، تعداد کمی از فیلسوفان رواقی باقی ماندند. در رنسانس شاهد فلسفه رواقی جدید هستیم. در دوران مدرن نیز برخی فیلسوفان مهم و برجسته نظریه و فلسفه رواقیون را مورد توجه قرار دادند و آرای آنها متأثر از این فلسفه بود.

وی یادآور شد: این فیلسوفان مدرن در فلسفه اخلاق، از فلسفه اخلاق رواقیون بهره گرفتند. باید توجه داشت که علوم مدرن چالشهای مهمی را متوجه دیدگاههای متافیزیکی کرد. در طی قرون 17 و 18 میلادی شاهد تسریع این تأثیرگذاری بودیم.

استاد کالج ویلیام و مری در ادامه تأکید کرد: در این قرون و متعاقب تأثیر علوم مدرن این دیدگاه و نظریه که جهان را به صورت یک هستی عقلانی و ذهنی بنگریم با چالش مواجه شد. بر این اساس ارتباط با انواع گوناگون الهیات قطع شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس بود که شاهد توجه به اخلاقیاتی بودیم که منظور آن فراهم کردن خوشی و سعادت بود و ارتباط خود را با بعد سکولاریستی فلسفه اخلاق قطع می‌کرد.

وی یادآور شد: در واقع در این زمان و دوران و مبتنی بر این ادعا که اخلاق مستقل است شاهد از بین رفتن اخلاق رواقی هستیم.

وی تأکید کرد: آنچه در قرون نوزدهم و بیستم شاهد آن هستیم حمله مستقیم به فلسفه و اخلاق رواقی نیست. در واقع حمله مستقیم باعث از بین رفتن این فلسفه و اخلاق در این قرون نشده بلکه هجمه به تعهد به "خرد" و "طبیعت" است که فلسفه و اخلاق رواقی را دچار اضمحلال می‌کند.

علوم اجتماعی مدرن قائل به جدایی واقعیت و ارزش است

ویراستار دائره المعارف اخلاق راتلج در ادامه یادآور شد: در دوران مدرن علوم اجتماعی به گسست "واقعیت" و "ارزش" رو می‌آورد و فلسفه نیز از آن پیروی می‌کند و دنباله‌روی آن می‌شود.

لورنس بیکر در این اثر این سؤال را مطرح می‌کند که اگر فلسفه رواقی به صورت نظام‌مند تا دوران ما باقی مانده بود به کدامیک از نظریه‌های اخلاقی شبیه بود. او می‌گوید برای این منظور باید به فلسفه مدرنیته و علوم تجربی نظری داشت و احتمال مواجهه آنها با فلسفه رواقی را حدس زد. نویسنده بر این اساس در بررسی خود فرضهای متافیزیکی و روانشناختی فلسفه رواقی را که مورد طرد فلسفه مدرن و علوم مدرن هستند به کناری می‌نهد.

او معتقد است بر اساس قرائتی سکولار از اخلاق رواقی که مبتنی بر کیهان شناسی و روانشناسی توسعه یافته است می‌توان شکلی پیچیده از طبیعت گرایی اخلاقی را به دست داد. روح نظریه اخلاقى رواقیان این است که "فضیلت‏" عبارت است از اراده خوب. از دید آنها فقط اراده است که خوب یا بد است. آنها معتقدند که فضیلت و رذیلت هر دو در اراده جاى دارند. رواقیان اراده خوب را اراده‏اى مى‏دانستند که نیرومند و تأثیرناپذیر بوده وموافق با طبیعت باشد.

لورنس بیکر فیلسوف اخلاق معاصر و از متخصصان فلسفه رواقی است. وی استاد بازنشسته دانشگاه هالینز و کالج ویلیام و مری در امریکا است. "تقابل به مثل"، "حق مالکیت" و "توجیه قضاوت اخلاقی" از جمله آثار او به شمار می‌روند. او ویراستار دائرة المعارف سه جلدی اخلاق است که توسط انتشارات راتلج منتشر شده است. بیکر دانش آموخته دانشگاه شیکاگو است.