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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

از طریق شبکه انتقال برق/

ارتباط الکتریکی بین سمنان و گلستان ایجاد می شود

ارتباط الکتریکی بین سمنان و گلستان ایجاد می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه فجر با بهره برداری از خط 400 کیلوولت شاهوار - علی آباد ارتباط الکتریکی بین استانهای سمنان و گلستان از طریق شبکه انتقال برق، ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: همزمان بهره برداری از خط 400 کیلووات شاهرود - علی آباد، پایداری شبکه برق استان سمنان و گلستان افزایش می یابد.

حسن مسلمی اعتبار این پروژه را مبلغ 260 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: خط 400 کیلووات شاهرود - علی آباد امکان تبادل انرژی الکتریکی بین استان های سمنان و گلستان را فراهم می کند و قابلیت اطمینان شبکه سراسری و بهبود پارامترهای کیفی برق مشترکین را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان طول خط 400 کیلوولت شاهرود - علی آباد را 105 کیلومتر عنوان کرد و گفت: این خط از پست 400 کیلوولت شاهوار شاهرود در استان سمنان آغاز و به پست 400 کیلوولت علی آباد در استان گلستان منتهی می شود و در این مسیر تعداد 358 دستگاه برج از نوع مشبک فولادی نصب شده است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه، شبکه برق استان سمنان از طریق خطوط انتقال 400 کیلوولت با استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران و گلستان ارتباط می یابد که این امر باعث افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان شبکه برق استان سمنان خواهد شد.

کد مطلب 1243150

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