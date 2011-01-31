ارتباط الکتریکی بین سمنان و گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: همزمان بهره برداری از خط 400 کیلووات شاهرود - علی آباد، پایداری شبکه برق استان سمنان و گلستان افزایش می یابد.

حسن مسلمی اعتبار این پروژه را مبلغ 260 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: خط 400 کیلووات شاهرود - علی آباد امکان تبادل انرژی الکتریکی بین استان های سمنان و گلستان را فراهم می کند و قابلیت اطمینان شبکه سراسری و بهبود پارامترهای کیفی برق مشترکین را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان طول خط 400 کیلوولت شاهرود - علی آباد را 105 کیلومتر عنوان کرد و گفت: این خط از پست 400 کیلوولت شاهوار شاهرود در استان سمنان آغاز و به پست 400 کیلوولت علی آباد در استان گلستان منتهی می شود و در این مسیر تعداد 358 دستگاه برج از نوع مشبک فولادی نصب شده است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه، شبکه برق استان سمنان از طریق خطوط انتقال 400 کیلوولت با استان های تهران، خراسان رضوی، مازندران و گلستان ارتباط می یابد که این امر باعث افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان شبکه برق استان سمنان خواهد شد.