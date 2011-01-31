بارش برف برخی مدارس همدان را تعطیل کرد

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: به علت بارش برف، سرما و لغزنده بودن سطح جاده ها و معابر عمومی مدارس پیش دبستانی، ابتدایی گل تپه، شیرین سو و اسدآباد امروز دوشنبه در نوبت صبح تعطیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: این تعطیلی شامل سایر مقاطع تحصیلی این استان نمی شود و دانش آموزان سایر مقاطع در نوبت بعداز ظهر در سر کلاس درس حاضر می شوند.

وی علت تعطیلی را جلوگیری از آسیب به دانش آموزان در اثر تردد در خیابانهای لغزنده و یخ زدگی معابر عنوان کرد.

براساس گزارش اداره هواشناسی استان همدان بارش برف نقاط مختلف استان همدان را سفید پوش کرده است.

بر اساس این گزارش در روزهای آینده دمای هوای همدان کاهش خواهد داشت.