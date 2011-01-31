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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

در گرگان؛

مازندران فاتح والیبال کارکنان دانشگاههای منطقه 8 کشور شد

مازندران فاتح والیبال کارکنان دانشگاههای منطقه 8 کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دانشگاه مازندران قهرمان نخستین دوره مسابقات والیبال کارکنان دانشگاههای بخش شرقی منطقه هشت کشور در گرگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مسبقات دو روز به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

در پایان دوره از رقابتها تیم دانشگاه مازندران توانست به مقام قهرمانی نخستین دوره مسابقات والیبال کارکنان دانشگاههای منطقه هشت کشور دست یابد.
 
همچنین تیم مجتمع آموزش عالی گنبد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و گرگان نیز به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم ایستادند.

تیم هایی از مجتمع آموزش عالی گنبد، دانشگاه گلستان، دانشگاه مازنداران، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری  و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  در دو گروه سه تیمی در این مسابقات شرکت داشتند.
 
کد مطلب 1243157

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